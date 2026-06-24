De las dudas a las certezas: así crece Colombia antes de enfrentar a Portugal

La Selección Colombia aterriza en Miami con una sensación muy distinta a la que dejó tras su debut. Aunque el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo mantuvo prácticamente intacta la estructura táctica frente a Congo, el equipo mostró una versión mucho más convincente, dinámica y segura de sí misma. La diferencia no estuvo en el dibujo, sino en la ejecución.
El triunfo 1-0 puede parecer corto si se observa únicamente el marcador. Sin embargo, quienes vimos el partido en el estadio de las Chivas de Guadalajara entendemos que la superioridad colombiana fue mucho más amplia que el resultado. La Tricolor dominó, generó numerosas ocasiones de gol y apenas sufrió en defensa, reflejando una evolución evidente respecto al estreno, donde las dudas estuvieron más relacionadas con el funcionamiento que con el resultado (3-1).