“Queremos ganar el grupo”: Lorenzo desafía a Portugal en el cierre del Grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia afrontará este sábado su prueba más exigente en la fase de grupos del Mundial. Después de dos victorias consecutivas frente a Uzbekistán y Congo, el equipo de Néstor Lorenzo se medirá con Portugal en Miami con un objetivo claro: quedarse con el liderato del grupo K y evitar un camino más complejo en los dieciseisavos de final. En la rueda de prensa previa al compromiso, el seleccionador colombiano dejó claro que el cuerpo técnico lleva tiempo preparando este encuentro y que considera al conjunto luso como uno de los grandes candidatos al título. Sin renunciar al estilo que ha caracterizado a su equipo, Lorenzo anticipó un partido de máxima exigencia, en el que la disciplina táctica y la concentración serán determinantes.

¿Cómo llega Colombia a su “prueba Mundial” en Norteamérica 2026?

Lorenzo aseguró que Portugal ha sido objeto de seguimiento desde el mismo momento en que el sorteo lo ubicó en el grupo de Colombia. El entrenador destacó la consolidación del proyecto portugués y el trabajo de su cuerpo técnico, convencido de que el duelo exigirá la mejor versión de la Tricolor. “Sabemos que Portugal tiene un gran equipo y un gran entrenador. En estos casos en un Mundial no se deja nada al azar. Desde que salió Portugal en nuestro grupo empezamos a analizar su proceso. Es un equipo consolidado y será un gran partido”, afirmó.

El técnico espera que Colombia esté a la altura del reto y que el plan de juego preparado durante los últimos días pueda ejecutarse de la mejor manera. Aunque Cristiano Ronaldo aparece como la gran referencia ofensiva de Portugal, Lorenzo dejó claro que centrar toda la atención en el astro portugués sería un error. El seleccionador explicó que Vitinha es el encargado de darle equilibrio y manejo al juego portugués, mientras que Cristiano sigue siendo un futbolista decisivo dentro del área. Sin embargo, insistió en que el verdadero peligro está en el funcionamiento colectivo de un plantel lleno de jugadores de élite. Por ello, considera fundamental que Colombia mantenga una disciplina táctica impecable para neutralizar las diferentes variantes ofensivas del rival. Puede leer: Juanfer Quintero: “Cada día mejoramos mucho más y queremos ganarle a Portugal”

¿Cuál es el objetivo de la Selección Colombia en lo que resta del Mundial?

Más allá del prestigio de enfrentar a una potencia mundial, Lorenzo reconoció que terminar primero del grupo tiene un enorme valor pensando en el camino hacia las fases definitivas. “Portugal es un rival que te gustaría encontrártelo lo más adelante posible”, aseguró el entrenador, quien admitió que el equipo piensa en el cuadro de eliminación directa y sabe que finalizar como líder puede representar un cruce más favorable. Para el técnico, el compromiso tiene el nivel de una instancia superior, pese a tratarse todavía de la fase de grupos. A diferencia de otros entrenadores que suelen modificar completamente el planteamiento frente a rivales de mayor jerarquía, Lorenzo dejó claro que Colombia intentará conservar su identidad futbolística.

Eso sí, reconoció que será necesario adaptarse a las fortalezas portuguesas. Según su análisis, Portugal se siente cómodo administrando la posesión, pero también encuentra espacios con mucha facilidad gracias a las rupturas de sus atacantes y la movilidad de sus mediocampistas. Por ello, el entrenador espera un encuentro con posesión repartida, en el que Colombia deberá saber sufrir cuando no tenga el balón y ser contundente cuando logre atacar.

¿Habrá cambios en la nómina inicialista de Colombia contra Portugal?

Aunque evitó confirmar el equipo titular, Lorenzo dio pistas sobre la formación que presentará en Miami. El seleccionador aseguró que no espera realizar muchas modificaciones respecto al once que venció a Congo y explicó que la decisión dependerá principalmente del estado físico de los jugadores. También confirmó que todos los futbolistas están disponibles y dejó abierta la posibilidad de que Juan Fernando Quintero tenga participación durante el encuentro. Sobre el puesto de delantero centro, destacó las diferentes características que ofrecen Jhon Córdoba, Luis Suárez y el ‘Cucho’ Hernández, asegurando que cualquiera puede responder en un partido de estas características. Uno de los aspectos que más satisfacción le produce al entrenador es la respuesta de los jugadores que ingresan desde el banco. Lorenzo destacó que Colombia cuenta con 26 futbolistas preparados para competir al máximo nivel y considera que las variantes han demostrado estar listas para aportar cuando el partido lo exige. El técnico reconoció que le preocupa la cantidad de jugadores amonestados y cuestionó algunas decisiones arbitrales de los compromisos anteriores, al considerar exageradas varias tarjetas mostradas por el juez italiano. Sin embargo, aseguró que no permitirá que esa situación determine la conformación del equipo, ya que el rendimiento físico y el desgaste serán los principales factores para definir la alineación. Lea aquí: Selección Colombia, la cuarta que más remata fuera del área en el Mundial 2026, ¿mejorará la puntería contra Portugal?

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Luis Díaz y Daniel Muñoz, sus grandes figuras?

Durante la conferencia, Lorenzo volvió a destacar el crecimiento de Luis Díaz, a quien considera uno de los grandes líderes de la Selección Colombia. El entrenador resaltó no solo su talento futbolístico, sino también su humildad, personalidad y ejemplo dentro del grupo, además de expresar su deseo de que este Mundial impulse aún más la carrera internacional de varios integrantes del plantel. También dedicó elogios a Daniel Muñoz, una de las grandes figuras colombianas en el torneo. Lo definió como un lateral moderno, capaz de sorprender tanto por fuera como por dentro, con un despliegue físico sobresaliente y características propias de los mejores futbolistas del mundo en su posición.

Pese a que el objetivo inmediato es superar a Portugal, Lorenzo dejó claro que el sueño del grupo continúa siendo llegar hasta el último partido del campeonato. “Trabajamos para eso y luchamos para eso. Lo bueno es que tenemos esa ilusión. Vamos por más y ojalá lleguemos a lo más alto para dejar a Colombia lo más arriba”, concluyó el seleccionador.

Con esa convicción, Colombia afrontará el que, hasta ahora, representa su examen más importante en el Mundial, un duelo que puede confirmar su candidatura y abrirle un camino más favorable hacia las rondas de eliminación directa. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas