“Queremos ganar el grupo”: Lorenzo desafía a Portugal en el cierre del Grupo K del Mundial 2026

La Selección Colombia afrontará este sábado su prueba más exigente en la fase de grupos del Mundial. Después de dos victorias consecutivas frente a Uzbekistán y Congo, el equipo de Néstor Lorenzo se medirá con Portugal en Miami con un objetivo claro: quedarse con el liderato del grupo K y evitar un camino más complejo en los dieciseisavos de final.
En la rueda de prensa previa al compromiso, el seleccionador colombiano dejó claro que el cuerpo técnico lleva tiempo preparando este encuentro y que considera al conjunto luso como uno de los grandes candidatos al título. Sin renunciar al estilo que ha caracterizado a su equipo, Lorenzo anticipó un partido de máxima exigencia, en el que la disciplina táctica y la concentración serán determinantes.