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Fiesta tricolor | Así fue el recibimiento a la selección Colombia en Estados Unidos

Los dirigidos por Néstor Lorenzo se miden a Jordania, este domingo, en el último amistoso antes del Mundial.

  • Los aficionados de la Selección Colombia le dieron la bienvenida al equipo a Estados Unidos para el partido de este domingo ante Jordania. FOTO EL COLOMBIANO
    Los aficionados de la Selección Colombia le dieron la bienvenida al equipo a Estados Unidos para el partido de este domingo ante Jordania. FOTO EL COLOMBIANO
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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Decenas de hinchas se ubicaron al lado del ingreso al hotel, en San Diego, California, en Estados Unidos, para ver el ingreso del bus de la Selección Colombia, que llegó a esa región para el partido amistoso de este domingo ante Jordania.

Luego de nueve horas de viaje, el grupo de 26 jugadores, junto al cuerpo técnico, llegó al hotel para descansar, mientras un amplio grupo de hinchas los esperó hasta la medianoche para saludarlos.

Colombia disputará este domingo su último juego amistoso ante Jordania, también clasificada al Mundial, para quedar listos para el inicio del Mundial de Norteamérica. El debut de la Tricolor será el próximo miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán en el México City Stadium, a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país.

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Los aficionados se mostraron bastante emocionados por tener a la Selección en esa localidad y prometieron que regresarán este viernes para tratar de tener una foto con sus ídolos; además, afirmaron que el ingreso al estadio, el domingo será masivo.

La Selección viene de ganar en el duelo de despedida ante Costa Rica, en el estadio El Campín, 3-1; luego del duelo ante Jordania, viajará a México para su concentración con miras al inicio del Mundial.

Hay que recordar que Colombia hace parte del Grupo K, junto a Portugal, República del Congo y Uzbekistán.

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Esta es la séptima presencia de Colombia en el Mundial de Fútbol que arrancó en Chile 1962, siguió en Italia 1990, Estados Unidos 1994, Francia 1998, Brasil 2014 y Rusia 2018, siendo su mejor presentación la alcanzada en Brasil, cuando llegó a cuartos de final de la competencia, terminando en el quinto lugar.

Esta edición del Mundial tiene 48 selecciones clasificadas, en busca de la corona que ostenta Argentina, campeón en Catar 2022.

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