Fiesta tricolor | Así fue el recibimiento a la selección Colombia en Estados Unidos

Decenas de hinchas se ubicaron al lado del ingreso al hotel, en San Diego, California, en Estados Unidos, para ver el ingreso del bus de la Selección Colombia, que llegó a esa región para el partido amistoso de este domingo ante Jordania.

Luego de nueve horas de viaje, el grupo de 26 jugadores, junto al cuerpo técnico, llegó al hotel para descansar, mientras un amplio grupo de hinchas los esperó hasta la medianoche para saludarlos.

Colombia disputará este domingo su último juego amistoso ante Jordania, también clasificada al Mundial, para quedar listos para el inicio del Mundial de Norteamérica. El debut de la Tricolor será el próximo miércoles, 17 de junio, ante Uzbekistán en el México City Stadium, a las 9:00 de la noche, hora de nuestro país.

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Los aficionados se mostraron bastante emocionados por tener a la Selección en esa localidad y prometieron que regresarán este viernes para tratar de tener una foto con sus ídolos; además, afirmaron que el ingreso al estadio, el domingo será masivo.