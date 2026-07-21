¿Cómo Rappi pasó de perder dinero a ganar $210 mil millones en Colombia?

Rappi consolidó un cambio en su modelo de negocio al registrar ganancias por segundo año consecutivo en Colombia, dejando atrás casi una década en la que priorizó el crecimiento acelerado y la expansión de mercado sobre la rentabilidad.
De acuerdo con los estados financieros reportados ante la Superintendencia de Sociedades, la compañía obtuvo una utilidad neta de $210.176 millones durante 2025, cifra que representa un crecimiento del 116% frente a los $97.250 millones alcanzados en 2024, año en el que obtuvo por primera vez beneficios desde su creación.
Al mismo tiempo, sus ingresos ascendieron a $767.316 millones, superando los $703.114 millones registrados un año antes y acercándose al grupo de empresas colombianas que facturan más de $1 billón anual.
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