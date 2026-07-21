¿Cómo Rappi pasó de perder dinero a ganar $210 mil millones en Colombia?

Rappi consolidó un cambio en su modelo de negocio al registrar ganancias por segundo año consecutivo en Colombia, dejando atrás casi una década en la que priorizó el crecimiento acelerado y la expansión de mercado sobre la rentabilidad. De acuerdo con los estados financieros reportados ante la Superintendencia de Sociedades, la compañía obtuvo una utilidad neta de $210.176 millones durante 2025, cifra que representa un crecimiento del 116% frente a los $97.250 millones alcanzados en 2024, año en el que obtuvo por primera vez beneficios desde su creación. Al mismo tiempo, sus ingresos ascendieron a $767.316 millones, superando los $703.114 millones registrados un año antes y acercándose al grupo de empresas colombianas que facturan más de $1 billón anual. Le puede interesar: Antioquia creció por encima del país en generación de empresas de base tecnológica

¿Qué explica el cambio en el modelo de negocio?

Los resultados reflejan la evolución de una estrategia que durante años estuvo basada en fuertes inversiones y en la denominada “quema de caja”, con el objetivo de expandirse rápidamente y ganar participación de mercado. Ese modelo permitió que la empresa creciera de manera acelerada, aunque también acumuló pérdidas importantes. Con corte a 2023, Rappi registraba pérdidas acumuladas por $1,2 billones, mientras que sus ingresos acumulados desde el inicio de operaciones, en 2016, sumaban $1,8 billones. Le puede gustar: ¿Vende por Rappi? Ya puede pedir crédito de hasta $61 millones; así funciona La consolidación de la rentabilidad evidencia ahora una operación más eficiente y diversificada, apoyada no solo en el negocio de domicilios, sino también en el comercio electrónico y los servicios financieros ofrecidos a través de RappiPay.

¿Qué tan rápido ha crecido Rappi?

Entre 2017 y 2023, los ingresos de la plataforma crecieron a un ritmo promedio anual del 120%, consolidando a la compañía como uno de los principales actores del ecosistema tecnológico colombiano. En 2025 la empresa reportó ingresos cercanos a $767.316 millones, una cifra que la acerca al exclusivo grupo de compañías que superan el billón de pesos en ventas anuales. La obtención de las primeras utilidades coincidió con un momento relevante en el gobierno corporativo de la empresa. En 2024, Sebastián Mejía, cofundador de Rappi, dejó la presidencia de la compañía después de casi diez años al frente del negocio y pasó a integrar la Junta Directiva. Junto con sus socios, Mejía convirtió a Rappi en el primer unicornio colombiano, al superar una valoración de US$1.000 millones, y posteriormente en la startup más valiosa del ecosistema tecnológico nacional, con una valoración superior a US$5.000 millones. Entérese: Addi consigue US$86 millones en gran ronda de inversión y rompe sequía desde Rappi

¿Cómo mantiene su crecimiento la plataforma?

El modelo de negocio de Rappi combina servicios de domicilios, comercio electrónico y soluciones financieras mediante RappiPay, una estrategia que ha permitido diversificar sus fuentes de ingresos. Además, la empresa fue la startup que más capital levantó en Colombia entre 2013 y 2023, al concentrar cerca del 50% de los US$4.621 millones invertidos en el sector tecnológico nacional durante ese periodo. Entre sus principales inversionistas figura Sequoia Capital, fondo reconocido por haber respaldado compañías como Apple y Google. Por su parte, Matías Laks, CEO de Rappi para Colombia, señaló que la operación en el país supera las ocho millones de entregas mensuales y cuenta con 1,4 millones de usuarios activos al mes, es decir, consumidores que realizan al menos un pedido cada 30 días. Con estos resultados, la empresa fortalece su posición dentro del ecosistema tecnológico colombiano y consolida una etapa enfocada en la rentabilidad sostenida tras varios años de expansión. Siga leyendo: Trago, restaurante y domicilios: los gastos que más recortan los colombianos para llegar a fin de mes

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