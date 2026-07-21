Capturan a tres hombres por robo a restaurante en Bogotá; uno tenía brazalete del INPEC

Tres hombres señalados de participar en un violento robo a un restaurante de comidas rápidas en el sur de Bogotá fueron capturados por la Policía Metropolitana pocas horas después del atraco. Entre los detenidos se encuentra un hombre que cumplía una medida de detención domiciliaria y portaba un brazalete electrónico del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC).
De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió en un establecimiento comercial ubicado en la localidad de Puente Aranda. Según la investigación preliminar, los sospechosos ingresaron al restaurante y, presuntamente, intimidaron con un arma de fuego a empleados y clientes para despojarlos de teléfonos celulares, dinero en efectivo y otras pertenencias.