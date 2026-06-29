Colombia escaló dos casillas en el escalafón de la FIFA: esta es la nueva posición de la Tricolor

La Selección Colombia que dirige Néstor Lorenzo, y que suma cuatro victorias y un empate en los últimos partidos disputados, escaló dos posiciones en la clasificación de selecciones que hace la FIFA, y que va actualizando con el paso de los partidos del Mundial de Norteamérica.

Gracias a esos nuevos puntos en la clasificación general, la Tricolor pasó de estar en el puesto 13 a la casilla 11, y se acerca al top-10 en el que ha estado en 16 ocasiones, entre los años 2012 y 2016, y más recientemente en 2024 y 2025, respectivamente.

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Aunque hay que recordar que la Selección Colombia sorprendió en 2013 cuando alcanzó un puesto récord FIFA, pues en esa ocasión se ubicó en la casilla tres luego de la excelente fase de las eliminatorias.

Ahora, el ranquin que es liderado por Argentina con 1907.40 puntos, seguido por Francia 1906.84, España 1879.58; mientras que Inglaterra es cuarta con 1840.46 y Brasil es quinta con 1785.19 puntos.

Colombia es la tercera selección de Sudamérica con mejor ubicación en el ranquin mundial, y a potencias como Alemania, que aparece en la casilla 12 con 1726.22, pues la derrota ante Ecuador la llevó a perder varias posiciones, o Croacia, que aparece en el puesto 13 con 1723.05 puntos.

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Italia es 14 con 1704.73 y la no clasificación al Mundial hará que siga perdiendo casillas en el escalafón.

Estados Unidos, uno de los anfitriones del Mundial de Norteamérica, aparece en el puesto 15 con 1677.17 puntos, seguido de Suiza (1676.00), Japón (1673.68), Senegal (1653.43), Uruguay (1634.70) y Dinamarca (1619.47) para completar el top-20 de la FIFA.