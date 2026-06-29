Las nuevas joyas del fútbol internacional imponen su ley y agitan el Mundial de Norteamérica

En Norteamérica 2026, el Mundial de los récords y las grandes figuras, se abren camino con paso firme los jugadores juveniles más prometedores de la élite del fútbol, siendo la mayoría de los que se mencionan en este artículo una realidad dura y pura en sus selecciones y clubes.
La experiencia no es un mito. Incluso para que los más chicos de cada equipo puedan sobresalir, se necesita de buenos líderes en el banquillo y en la cancha. Pero también se debe admitir que sin los buenos futbolistas jóvenes que despuntan en el Mundial 2026, poco puede servir ese recorrido de los guías más experimentados.