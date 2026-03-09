Por nivel y mérito propio, estos serían los 11 titulares de Colombia si el Mundial fuera hoy

El dueño del arco sería Álvaro Montero, quien atraviesa un momento extraordinario con Vélez Sarsfield en Argentina. El guardameta colombiano ha sido considerado uno de los mejores porteros del campeonato gracias a su regularidad, liderazgo y actuaciones determinantes. Sus números y rendimiento lo ubican hoy como el arquero más destacado de la liga.

Si el Mundial se jugara hoy y la meritocracia fuera el principal criterio para elegir a los titulares de la Selección Colombia, el equipo inicial reflejaría el extraordinario momento que viven varios futbolistas en el exterior. Rendimiento, continuidad y calificaciones partido a partido serían los factores determinantes para armar una alineación competitiva que combine experiencia, actualidad y proyección.

Defensa

En la banda derecha aparecería Santiago Arias, quien en este momento le ganaría el pulso a Daniel Muñoz, afectado por una reciente lesión en el hombro. Arias ha logrado recuperar continuidad y nivel competitivo en Independiente de Argentina, factores claves para imponerse en la disputa por el puesto.

La zaga central estaría compuesta por dos defensores que atraviesan un presente sólido en Europa. Por un lado, Dávinson Sánchez, figura del Galatasaray y protagonista en la Champions League. A su lado estaría Jhon Lucumí, quien fecha a fecha se consolida en el Bologna, mostrando seguridad defensiva y salida limpia desde el fondo.

El lateral izquierdo sería para Álvaro Angulo, actualmente uno de los jugadores mejor calificados de Pumas UNAM en los últimos partidos de la liga mexicana. Angulo supera por un margen cerrado a Déiver Machado y con mayor diferencia a Johan Mojica en la carrera por el puesto.

Mediocampo

Como mediocentro defensivo aparecería Richard Ríos, quien viene de firmar una destacada actuación con Benfica en la Champions, incluso frente al Real Madrid, pese a la eliminación de su equipo. Su despliegue físico, recuperación y capacidad para iniciar juego lo convierten hoy en una pieza clave.

En la segunda línea ofensiva se ubicarían dos futbolistas que viven un gran presente en Brasil. Por un lado, Jorge Carrascal, con su creatividad y desequilibrio en Flamengo. Por el otro, Jhon Arias, quien mantiene un nivel altísimo y se ha convertido en uno de los jugadores más determinantes en el fútbol brasileño tras su regreso con el Palmeiras.

Ataque

El tridente ofensivo reflejaría el excelente momento de varios colombianos en el exterior. Carlos Andrés Gómez sería uno de los extremos tras convertirse en la gran figura del Vasco da Gama.

El líder del ataque sería Luis Díaz, quien atraviesa posiblemente el mejor momento de su carrera con el Bayern Munich, consolidándose como el futbolista colombiano más destacado en el fútbol internacional.

Completaría la ofensiva Luis Suárez, quien está causando sensación en Europa gracias a su racha goleadora y a su capacidad para definir en el área con el Sporting de Lisboa.