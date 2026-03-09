Temblor de magnitud 4,7 sacude Colombia, ¿lo sintió?

El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un sismo preliminar de magnitud 4,7 registrado a las 17:11 de este 9 de marzo en Colombia y pidió a los ciudadanos reportar si sintieron el movimiento.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo su epicentro en el municipio de El Cairo, Valle del Cauca, con una magnitud de 4,7 y una profundidad de 91 kilómetros. El movimiento telúrico fue detectado por 100 estaciones sismológicas.

La entidad precisó que el evento se localizó cerca de los municipios de Argelia (a 5 km), El Cairo (a 7 km) y San José del Palmar (a 19 km).