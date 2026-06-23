Video | Así fue el golazo de Daniel Muñoz con el que Colombia venció 1-0 a RD Congo: reviva el tanto del antioqueño

En medio de un partido bastante disputado por los jugadores colombianos, el antioqueño Daniel Muñoz, de 30 años, convirtió el gol de la victoria ante RD Congo para desatar los gritos de alegría y emoción en el estadio de Guadalajara y de los 53 millones de colombianos en el país.
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La Selección Colombia consiguió una trabajada victoria por 1-0 ante la República Democrática del Congo en el Estadio Guadalajara por la segunda fecha de la cita orbital. Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo sumó su segundo triunfo consecutivo, alcanzó las 6 unidades en el grupo K y selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.