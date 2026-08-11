El país araña la tierra buscando víctimas del terremoto: 380 municipios están afectados

El día después del temblor más fuerte que ha sentido el país en la última década, miles de colombianos vivieron entre el dolor y la esperanza por el rescate de personas atrapadas bajo los escombros. Las autoridades nacionales avanzan en cuantificar con precisión las afectaciones y han sido los mandatarios locales quienes han entregado mayores reportes e informado a las comunidades. Mientras continúan las labores de rescate, el Gobierno decretó primero el desastre nacional y luego la emergencia económica para atender la tragedia. Le puede interesar: “Todo cayó antes de que pudiera sacarla”: Pereira destruida tras el terremoto A las 7:34 de la mañana del lunes, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó, y una profundidad de 103 kilómetros, se sintió en gran parte del territorio nacional. En total, 14 departamentos y 380 municipios resultaron afectados. Cerca de 19.000 viviendas sufrieron averías y más de 1.050 centros educativos y 100 centros de salud reportaron afectaciones. Cinco capitales —Quibdó, Cali, Manizales, Pereira y Armenia— se mantienen en alerta roja, mientras tres aeropuertos, los de Pereira, Popayán y Cartago, continúan con operación restringida por los daños.

El balance en vidas humanas, aún parcial, es devastador. Según el reporte de Asocapitales con corte a las 6 de la tarde de este martes 11 de agosto, cerca de 190 personas han muerto en las capitales, con los registros más graves en Cali y Pereira. A esto se suman más de 1.600 heridos en las ciudades, de unos 2.700 en total, y cientos de personas que todavía permanecen atrapadas o desaparecidas bajo los escombros.

Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha logrado identificar 45 de los 163 cuerpos recibidos de las víctimas del terremoto. La entidad también informó que, debido a las afectaciones estructurales de su sede en Cali, trasladó temporalmente la prestación del servicio a Palmira y Tuluá.

Pereira, la capital más cercana al epicentro, es una de las ciudades más golpeadas. Allí se reportan 81 fallecidos y 37 desaparecidos. El alcalde Mauricio Salazar declaró la calamidad pública. Cali concentra el mayor número de personas atrapadas, con 239, y desaparecidas, con 180. Además, registra 95 fallecidos. En Manizales, el balance es de cinco muertos y también se reportaron daños en edificios patrimoniales, como la Catedral Basílica, y en la sede de la Universidad Nacional. El alcalde de Manizales, Jorge Rojas, estimó que el diagnóstico sobre el estado de las viviendas podría tardar meses, antes de que los habitantes puedan regresar a sus hogares. La evaluación ya comenzó con el apoyo de decenas de ingenieros que revisan las condiciones de las casas y edificios afectados.

En Quibdó hay nueve personas fallecidas, 116 heridas y seis atrapadas. La información sigue incompleta porque algunas zonas permanecen incomunicadas. Del área del epicentro, por ejemplo, todavía se conoce poco: la vía de acceso desde Risaralda quedó colapsada y las comunicaciones aún no funcionan con normalidad en varios sectores.

Subsidios y otras medidas

La emergencia llegó en un momento particularmente delicado: apenas comenzaba un nuevo Gobierno y no hubo un proceso de empalme ni de diálogo entre la administración saliente y la entrante. Esto ha dificultado la coordinación institucional durante las primeras horas, al punto de que el propio ministro del Interior reconoció, más de 24 horas después del sismo, que todavía no tenía información sobre la situación en Chocó, departamento donde estuvo el epicentro. El presidente Abelardo de la Espriella ha recorrido varias de las zonas afectadas. El lunes llegó a Quibdó, donde estuvo con la gobernadora y anunció subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus hogares. También informó que los heridos serían trasladados a Medellín, debido a que Chocó no cuenta con hospitales de tercer nivel y la capacidad de atención colapsó poco después de la tragedia. El mandatario posteriormente llegó a Cali y, ayer en la mañana, a Pereira. Desde la capital de Risaralda anunció además alivios en el pago de servicios públicos durante tres meses en los territorios más afectados. “Los desaparecidos son nuestra prioridad en este momento”, dijo el Presidente. Ante la magnitud de la tragedia, el Gobierno declaró la emergencia económica y el desastre nacional. Se trata de figuras excepcionales contempladas en la Constitución que permiten expedir decretos con fuerza de ley sin necesidad de tramitarlos en el Congreso. En la práctica, esto permite al Gobierno reorientar recursos de manera ágil hacia la atención de la emergencia. Con la cifra de víctimas todavía en aumento y varias regiones incomunicadas, la prioridad sigue siendo rescatar a las personas que permanecen atrapadas bajo los escombros.

Roldanillo, el Pueblo Mágico, en caos

Un camión de una empresa de logística, utilizado para remover escombros, y la ayuda de los propios habitantes son, por ahora, parte de los recursos con los que cuenta Roldanillo, Valle del Cauca. En este municipio turístico, que permanece sin agua y sin energía, el terremoto dejó dos personas muertas, 112 heridas y cerca de 1.300 viviendas afectadas. Durante su visita, la gobernadora Dilian Francisca Toro anunció apoyo para el pago de arriendo a las familias que perdieron sus hogares. El golpe también llegó al hospital, donde el 60 % de la estructura sufrió daños. Aun así, el centro asistencial continúa en pie y atendiendo a los heridos. Mientras avanzan las evaluaciones, Toro aseguró que la recuperación del llamado Pueblo Mágico será una tarea conjunta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno Nacional. Siga leyendo: Cuando la tierra tiembla sobre un territorio fracturado: las heridas que el terremoto vuelve a abrir en Chocó

Bloque de preguntas y respuestas