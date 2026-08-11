Terremoto pone a prueba al nuevo Gobierno: sin director de la UNGRD en propiedad y otros cargos clave

La atención de la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el lunes enfrenta una dificultad adicional: el cambio de Gobierno. Mientras las autoridades intentan restablecer servicios y atender a las comunidades afectadas, varias entidades clave todavía están en proceso de conformación. Y es que si bien el presidente Abelardo De La Espriella regresó este martes a Bogotá para adelantar la posesión del geólogo David Santiago Tamayo como director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), lo cierto es que los trámites burocráticos han hecho que la entidad más relevante para la atención de esta emergencia esté sin líder tras casi 48 horas después de la emergencia. En contexto: Subsidios de arriendo y en servicios públicos, entre las medidas del gobierno para los afectados en Pereira Otro de los casos se presentó en el Ministerio de Vivienda. Ruth Maritza Quevedo Fique, quien se desempeñaba como viceministra de Agua y Saneamiento Básico, confirmó este martes que la declararon insubsistente de su cargo. Según explicó, había presentado formalmente su renuncia desde el 7 de agosto y permanecía a la espera de que se definiera su situación administrativa. La exfuncionaria señaló que, pese al cambio de gobierno y sin tener respuesta a su renuncia, continuó en su cargo e hizo seguimiento a la emergencia. Aseguró que el lunes remitió a la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) información sobre la continuidad del servicio de acueducto en los municipios afectados.

“Solicito de manera respetuosa al dr. Jaime Andrés Beltrán considerar esta información para lo que corresponda en el marco de las competencias del MinVivienda, y estaré a disposición para colaborar en lo que la necesidad del servicio demande”, escribió Quevedo en su X. Sin embargo, horas después dijo en Blu Radio que no había hablado con el ministro nuevo ni con la viceministra de Agua, lo que consideraba clave por la atención de la tragedia. En su reemplazo, y según indica el mismo decreto de insubsistencia, fue designada Mónica Saldarriaga, ingeniera civil y técnica en Obras Públicas, con especialización en Construcciones Civiles y formación en desarrollo urbano territorial y gestión de ciudades. Antes de llegar al Gobierno Nacional se desempeñaba como gerente de Aguas y Aguas de Pereira, una de las zonas más afectadas por el terremoto.

El cambio ocurre precisamente cuando el estado de los sistemas de acueducto requiere seguimiento permanente. De acuerdo con lo que dijo Quevedo en Blu Radio, el equipo de sostenibilidad del Viceministerio de Agua, integrado por seis técnicos especializados en gestión del riesgo, continúa recopilando información sobre las afectaciones. Uno de los reportes corresponde a Caldas, donde el acueducto de San Pedro, en Anserma, presenta problemas en la planta de tratamiento y no cuenta con energía eléctrica. “Tenemos que salvaguardar la continuidad en la prestación del servicio de acueducto”, sostuvo.

Un Gobierno que no termina de conformarse

La emergencia encontró a la nueva administración en pleno proceso de instalación. El presidente Abelardo de la Espriella reconoció el lunes en la noche que todavía se estaban terminando de concretar algunos nombramientos, mientras varios funcionarios aún no habían asumido sus cargos. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, explicó esa situación en Noticias Caracol: “Solo estamos posesionando los ministros, no están posesionados los secretarios generales, ni los viceministros, el viernes solo posesionan a los ministros, la de los vice era ayer y nos coge esta catástrofe”. Uno de los puntos que más críticas ha generado es que la emergencia se produjo sin un proceso de empalme entre el Gobierno saliente y la nueva administración y mientras la UNGRD aún no cuenta con un director en propiedad. El columnista de La Silla Vacía Eduardo Vélez Soto, doctor en Gestión Integral del Riesgo de Desastres y Protección Civil, cuestionó esta situación y advirtió que el diseño institucional del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo contempla una cabeza técnica con capacidad de coordinación, manejo presupuestal y autoridad sobre las instancias territoriales. “El terremoto en Colombia no esperó a que nombraran director de la Ungrd”, escribió Vélez. Aunque reconoció la reacción inicial del presidente, cuestionó que la ausencia de una cabeza técnica en firme pueda dificultar la coordinación de la respuesta. “Cuando esa cabeza no está en firme, el liderazgo presidencial no reemplaza la coordinación: la convierte en improvisación de alto nivel”, agregó. La emergencia no solo está poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y las entidades territoriales. También está obligando al nuevo Gobierno a terminar de armar su estructura administrativa mientras atiende una tragedia que exige decisiones inmediatas. Siga leyendo: “Tenemos una sobreocupación del 245%”: el desolador balance del hospital de Quibdó, Chocó, tras el terremoto de 7.4 Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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