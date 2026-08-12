Antioquia recibe a 17 nuevos pacientes del Chocó tras el terremoto: ya van 33 trasladados

Antioquia recibió a 17 nuevos pacientes provenientes del Chocó, como parte de la respuesta articulada para atender a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto. La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, informó que los pacientes llegaron durante la noche y fueron distribuidos entre instituciones de la red pública y privada del departamento. Dentro del nuevo grupo se encuentran tres menores de edad. Lea más: Metrocable Línea H de Medellín volverá a operar este miércoles tras superar daños causados por el terremoto Según la funcionaria, las autoridades de salud de ambos departamentos, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, adelantaron las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad de servicios y definir los centros asistenciales que recibirán a los pacientes. Con este nuevo traslado, Antioquia llegará a 33 personas atendidas provenientes del Chocó a raíz de la emergencia ocasionada por el movimiento telúrico.

Solano explicó además que la Secretaría de Salud mantiene activas las labores de inspección y vigilancia sobre las instituciones prestadoras de servicios de salud, con el propósito de verificar que tengan las condiciones necesarias para responder a la emergencia. La funcionaria destacó que la capacidad hospitalaria del departamento permanece disponible no solo para atender a los pacientes antioqueños, sino también para apoyar a las personas que requieran atención como consecuencia del terremoto. De esta manera, Antioquia continúa respaldando al Chocó en la atención de la emergencia, mediante la articulación de su red hospitalaria y de las autoridades sanitarias mientras avanzan las labores de respuesta posteriores al temblor.

Antioquia declaró alerta roja hospitalaria

La Gobernación de Antioquia declaró alerta roja hospitalaria como respuesta a la emergencia provocada por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al occidente del país y que dejó afectaciones en al menos 90 municipios antioqueños. La medida busca disponer de la capacidad de la red pública y privada de salud del departamento para atender tanto a los afectados en Antioquia como a pacientes provenientes de otras regiones que fueron gravemente afectadas. Entérese: Empresa local ofrece el servicio gratis de análisis de estructuras afectadas por el terremoto de 7.4 en Medellín y resto del país En Antioquia, el sismo provocó la muerte de un hombre de 73 años en Támesis, tras el desprendimiento de una roca, y dejó 12 personas lesionadas. Además, se reportan afectaciones infraestructurales en por lo menos 1.500 viviendas, 250 instituciones educativas, 50 iglesias y 20 sedes hospitalarias, según el balance entregado por la Gobernación. “Desde la Gobernación de Antioquia hemos coordinado toda la articulación con la red de prestadores del departamento para responder a las necesidades en salud de los antioqueños y de nuestros vecinos por esta situación de emergencia”, señaló Solano. La funcionaria agregó que ninguna institución podrá negarse a atender a un paciente remitido si cuenta con capacidad disponible. Bloque de preguntas y respuestas: