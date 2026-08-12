Antioquia recibe a 17 nuevos pacientes del Chocó tras el terremoto: ya van 33 trasladados

Antioquia recibió a 17 nuevos pacientes provenientes del Chocó, como parte de la respuesta articulada para atender a las personas afectadas por el terremoto registrado el pasado lunes 10 de agosto.
La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano Sánchez, informó que los pacientes llegaron durante la noche y fueron distribuidos entre instituciones de la red pública y privada del departamento. Dentro del nuevo grupo se encuentran tres menores de edad.
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Según la funcionaria, las autoridades de salud de ambos departamentos, con el acompañamiento del Ministerio de Salud, adelantaron las gestiones necesarias para garantizar la disponibilidad de servicios y definir los centros asistenciales que recibirán a los pacientes.
Con este nuevo traslado, Antioquia llegará a 33 personas atendidas provenientes del Chocó a raíz de la emergencia ocasionada por el movimiento telúrico.