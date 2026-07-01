¿Por qué los dieciseisavos de final de Norteamérica 2026 son la ronda de los goles tardíos este Mundial?

Hay un cliché futbolero que dice: los partidos no se acaban, hasta que terminan. Parece una redundancia, algo obvio. Pero la frase tiene trasfondo. En la práctica quiere decir, palabras más, palabras menos, que hasta que el árbitro no marque el final de un encuentro, el resultado puede cambiar.
Esa es una tendencia que se ha visto en Norteamérica 2026. En los 9 partidos que se han disputado de 16avos de final, se han marcado siete goles en los últimos minutos de los partidos que cambiaron el rumbo de la historia. En tres oportunidades resultaron en prórrogas. Las restantes terminaron con victorias de los equipos.