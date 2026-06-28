El anfitrión sigue en competencia: Canadá es el primer clasificado a octavos de final del Mundial

Canadá se convirtió en la primera selección en avanzar a los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026 al imponerse 1-0 a Sudáfrica en el SoFi Stadium de Los Ángeles.

Un disparo del capitán canadiense Stephen Eustaquio en el tiempo de descuento (90+2’) dio el triunfo al equipo norteamericano.

Canadá jugará en los octavos con el vencedor del duelo que Países Bajos y Marruecos disputarán el lunes en Monterrey.

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El duelo entre estas dos naciones emergentes del panorama futbolístico empezó a máxima intensidad, como si su condición de noveles en la fase de eliminación directa les hiciera olvidar que estas batallas se pueden alargar hasta 120 minutos.

Con mucho ruido y carreras vacías transcurrió la primera parte, que se llevó a los puntos Canadá con un par de ocasiones claras antes del descanso.