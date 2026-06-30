Se cumple la profecía de Bilardo: África revoluciona el Mundial de Norteamérica 2026

Hace 22 años Carlos Bilardo vaticinó que el futuro del fútbol estaba en África. En una entrevista que le dio a Nicolás Repetto, mientras era técnico de Estudiantes de La Plata, el “Doctor” aseguró que, desde que fue a Marruecos en 1975, vio que en esa zona del mundo estaba el potencial para dominar el balompié en nuestros días. Lo dijo porque, contrario a lo que pasaba en ciudades principales de Europa como Múnich, Milán, Madrid, Barcelona o algunas de América como Buenos Aires, en territorio africano había aún muchos espacios baldíos donde la gente podía jugar fútbol en la calle, pulir su talento.

Eso permitía que la técnica natural que tienen los futbolistas africanos, sumado con el portento físico que siempre los caracterizó, tuviera las condiciones necesarias para potenciarse, marcar diferencia. En la primera ronda de Norteamérica 2026, al parecer, se hizo realidad la teoría. África, el segundo continente más poblado del mundo (viven 1.500 millones de personas), fue la segunda confederación que más selecciones clasificó a la primera Copa del Mundo con 48 equipos: llevó 10. Solo Europa, que logró meter a 16 selecciones, lo superó.

Una Confederación fuerte

De los diez equipos africanos que clasificaron al Mundial 2026, nueve superaron la fase de grupos. El único de ese continente que se quedó por fuera de los 16avos de final de la Copa del Mundo fue Túnez, que no sumó ningún punto en el Grupo F, que compartió con Países Bajos, Japón y Suecia: todos los equipos de esa zona ya quedaron eliminados del campeonato. El resto de seleccionados de ese continente superaron los grupos. Sin embargo, ninguno terminó primero; pero sí hubo muchos que resultaron segundos de sus zonas: Sudáfrica, Costa de Marfil, Egipto, Cabo Verde y Marruecos. Entre tanto, Senegal, Argelia, Congo y Ghana se metieron a los 16avos de final como parte de los mejores ocho terceros.

Con eso, África se ratificó como una confederación fuerte. Los diez equipos que clasificaron están valorados en 2.373 millones de euros. El más costoso fue Costa de Marfil, que de acuerdo con datos de Trasnfermakt, llevó una plantilla valorada en 522 millones de euros. El seleccionado marfileño, que en la fase de grupos fue una de las grandes sopresas no solo porque pasó segundo del Grupo E, donde estaba Alemania y Ecuador, sino debido a que mostró una mezcla interesante de fútbol físico, con buena técnica y, además, tuvo el plantel más joven de la Copa del Mundo. No obstante, quedó eliminado el martes contra Noruega en 16avos.

El segundo elenco africano con mejor valor en el mercado es Senegal, campeón en la cancha de la Copa Africana de Naciones que se disputó entre diciembre de 2025 y enero de este año, cuesta 478 millones de euros. Marruecos, equipo que viene de ser cuarto del Mundial de Qatar y es, por decisión administrativa, campeón de la Copa de África porque Senegal abandonó la cancha del estadio en Rabat, es el tercer africano mejor valorado. Su plantel tiene un precio de 448 millones de euros. Los marroquíes, que vencieron el lunes a Países Bajos, son uno de los candidatos a llegar a instancias definitivas de esta edición del torneo. Ellos, junto a Argelia, Ghana, Congo, Egipto, Cabo Verde y Sudáfrica han representado de buena manera al continente africano en la primera ronda del Mundial.