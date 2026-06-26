Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Senegal goleó 5-0 a Irak y ahora espera clasificarse a 16avos como mejor tercero del grupo I: vea los goles

Tras perder los dos primeros partidos, los senegaleses vencieron en un duelo directo a Irak y, con tres puntos, esperan ser uno de los mejores terceros para avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026. Así fue la goleada.

  • Senegal selló una exhibición histórica en el Toronto Stadium al aplastar 5-0 a Irak en la última jornada del Grupo I y ahora espera pasar como mejor tercero. FOTO: Fifa
    Senegal selló una exhibición histórica en el Toronto Stadium al aplastar 5-0 a Irak en la última jornada del Grupo I y ahora espera pasar como mejor tercero. FOTO: Fifa
Agencia AFP
hace 40 minutos
bookmark

Senegal selló una exhibición histórica este viernes 26 de junio en el Toronto Stadium al aplastar 5-0 a Irak este viernes 26 de junio en la última jornada del Grupo I del Mundial de Norteamérica 2026.

Con este resultado, el conjunto africano revive notablemente sus esperanzas para avanzar a la ronda de 32 como uno de los mejores terceros puestos del torneo, finalizando con una diferencia de goles de +2. Por su parte, la escuadra asiática se despide de la cita orbital sin ningún punto en la tabla.

Espere ampliación...

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos