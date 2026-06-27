¿David Ospina, titular ante Portugal? Esta sería la posible nómina de Colombia para el duelo en Miami

El día arrancó con un mensaje que sorprendió a muchos y que hace pensar en algo que sería especial para David Ospina, su familia y sus seguidores: podría ser titular con Colombia ante Portugal.
Aunque no es directo ni explícito, un mensaje que Milton Patiño, entrenador de arqueros de Atlético Nacional, posteó en sus redes, en el que dice: “Ayer tu gran historia, mañana aún un misterio, hoy es tu gran regalo”, y la frase “Que Dios bendiga este memorable día que ha escogido para tí”, pusieron a especular a los aficionados de la Selección Colombia, con la posibilidad de que sea un mensaje por la titularidad de Ospina.