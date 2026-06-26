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Gustavo Puerta y una historia de vida inspiradora: de pedirle foto a Luis Díaz a ser su socio en el Mundial de Norteamérica

La Selección ya está en Miami a la espera del partido del sábado ante Portugal, a las 6:30 de la tarde.

  • Gustavo Puerta en su primer Mundial está dejando una imagen de un jugador experimentado, al que no le pesa la camiseta a pesar de su juventud. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Gustavo Puerta en su primer Mundial está dejando una imagen de un jugador experimentado, al que no le pesa la camiseta a pesar de su juventud. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 2 horas
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La Selección Colombia ya se encuentra en Miami, donde este sábado (6:30 p.m.) medirá fuerzas ante la Portugal de Cristiano Ronaldo para definir el liderato del Grupo K del Mundial 2026. Tras el arribo a territorio de Florida, los focos apuntan a Gustavo Puerta, el mediocampista que se ha transformado en la gran revelación del campeonato gracias a un despliegue, carácter y personalidad que asombran al mundo del fútbol.

Puerta, nacido en La Victoria (Valle del Cauca) el 22 de julio de 2003 y con una estatura de 1.73 metros, está disputando su primera Copa del Mundo y se comporta como un jugador experimentado. No le pesa la camiseta, no le afecta la presión y se adueñó de una plaza en la primera línea de volantes dejando en el banco a un consolidado como Richard Ríos.

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Registra dos partidos, dos titularidades y un rendimiento de figura total. Su madurez para recuperar, distribuir y liderar hace olvidar que hace apenas un año ni siquiera había debutado con la Selección absoluta, con la que hoy encadena ocho partidos internacionales y un gol.

Su compromiso con este proceso es total: fue de los primeros en reportarse a la concentración en Medellín, trabajando en silencio cuando ni siquiera tenía asegurado su cupo dentro de los 26 convocados definitivos por Néstor Lorenzo.

Detrás del notable rendimiento de Puerta en las canchas de Norteamérica hay una historia de persistencia digna de enmarcar. En el año 2021, la Selección Colombia Sub-20 fue invitada a servir de sparring en los entrenamientos del equipo de mayores. Allí estaba un tímido Gustavo Puerta de 17 años, quien aprovechó la oportunidad para pedirle una fotografía a Luis Díaz. El juvenil la publicó en sus redes sociales con una frase premonitoria: “Lucha hasta que tus sueños se hagan realidad”.

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Hoy, un lustro después de aquella postal, Puerta comparte el mediocampo mundialista con el guajiro, tratándolo de tú a tú en el terreno de juego y consolidándose como el socio de todos en el engranaje nacional.

Tras firmar una actuación brillante en la victoria 1-0 sobre la República Democrática del Congo en Guadalajara, el centrocampista habló de las claves de su rol táctico: “Eso es lo que me pide el profe. Intento hacer lo que me pide él y estoy muy feliz. Cuando hay que chocar, hay que chocar; cuando hay que jugar, hay que jugar”, explicó con la madurez de un veterano sobre su capacidad para morder en la marca y dar salida limpia.

Paciencia y cotización al alza

Al evaluar el funcionamiento del equipo, Puerta valoró la fortaleza mental del grupo para no caer en la desesperación ante el cerrojo africano. “Logramos mantener la calma. Esto es fútbol y toca tener mucha paciencia de cara al arco. Lamentablemente no estuvimos tan finos en la primera parte, pero en el momento indicado hicimos el gol y por eso nos llevamos los tres puntos”, señaló.

Asimismo, atribuyó la mejoría colectiva respecto al debut al manejo de las emociones: “Yo creo que la presión del primer partido también influye. En este segundo encuentro nos sentimos mucho más cómodos, sueltos y al final conseguimos el resultado”.

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Surgido de la cantera del Bogotá F.C. en la segunda división colombiana, el pase de Puerta ha tenido un movido y valioso recorrido por Europa. Tras su brillante Sudamericano Sub-20 en 2023, fue adquirido por el Bayer Leverkusen de Alemania, club que inicialmente lo cedió al Núremberg. Regresó al Leverkusen, pasó luego a préstamo al Hull City de Inglaterra en 2024, tuvo una breve vuelta al club de las aspirinas en el primer semestre de 2025 y, finalmente, el 1 de septiembre de 2025 fue transferido de forma definitiva al Racing de Santander, equipo de la segunda división de España con el que tiene contrato firmado hasta el 30 de junio de 2029.

Hoy, tasado por el portal especializado Transfermarkt en la notable cifra de 10 millones de euros, Gustavo Puerta demuestra en el escenario más exigente del planeta que el talento y el carácter no dependen de la categoría en la que se compita, sino del hambre de gloria. Con el tiquete a los dieciseisavos de final asegurado, el examen ante los lusos asoma como la oportunidad perfecta para que la gran revelación de Colombia siga agigantando su propia profecía.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es Gustavo Puerta, la revelación de Colombia en el Mundial 2026?
Gustavo Puerta es un mediocampista colombiano nacido en La Victoria, Valle del Cauca, que se ha consolidado como una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026 gracias a su rendimiento en el mediocampo.
¿En qué equipo juega actualmente Gustavo Puerta?
Gustavo Puerta juega en el Racing de Santander de España, club con el que firmó contrato hasta junio de 2029 tras su paso por equipos como Bayer Leverkusen, Núremberg y Hull City.
¿Por qué Gustavo Puerta es titular en la Selección Colombia?
El volante se ganó la confianza del técnico Néstor Lorenzo gracias a su capacidad para recuperar balones, distribuir el juego y aportar equilibrio táctico, desplazando incluso a jugadores con mayor experiencia.
¿Cuánto vale actualmente Gustavo Puerta en el mercado?
Según el portal especializado Transfermarkt, Gustavo Puerta está valorado en 10 millones de euros, cifra que podría aumentar tras su destacada actuación en el Mundial 2026.
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