El gesto entre Shakira y su hijo en el partido entre Argentina y Austria en el Mundial 2026 que dio de qué hablar

Shakira volvió a ser protagonista en el Mundial de 2026, esta vez lejos de los escenarios. La artista colombiana fue captada este domingo en uno de los palcos del estadio de Dallas, en Arlington (Texas), mientras asistía al partido entre Argentina y Austria acompañada de sus hijos, Milan y Sasha. La presencia de la barranquillera llamó la atención de los asistentes y de los televidentes cuando las cámaras de la transmisión oficial enfocaron el palco donde se encontraba siguiendo el encuentro. Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando Milan, su hijo mayor, la abrazó y le dio un beso en la mejilla, una escena que rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Minutos después, la imagen de la cantante apareció en las pantallas gigantes del estadio. Al darse cuenta de que estaba siendo enfocada, Shakira se quitó las gafas oscuras que llevaba puestas, sonrió y saludó al público presente, un gesto que fue recibido con entusiasmo por los aficionados. Lea más: Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial La artista disfrutó del encuentro desde las tribunas junto a sus hijos, en una jornada que terminó siendo histórica para la selección argentina y para Lionel Messi. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni se impuso 2-0 frente a Austria gracias a un doblete del capitán argentino. Con esos dos goles, Messi alcanzó los 17 tantos en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia del torneo, sumando un nuevo récord a una carrera llena de reconocimientos.