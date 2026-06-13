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¿Una revancha mundialista? Las curiosidades del partido entre Catar y Suiza

Ocho años después de ser despedido de la selección española a las puertas de Rusia 2018, Julen Lopetegui debutará en un Mundial al frente de Catar, que enfrenta a Suiza este sábado.

  • Mundial 2026: Suiza está derrotando 1-0 a Catar al final del primer tiempo en San Francisco por el grupo B FOTO: @futbolportaluy
    Mundial 2026: Suiza está derrotando 1-0 a Catar al final del primer tiempo en San Francisco por el grupo B FOTO: @futbolportaluy
El Colombiano
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hace 2 horas
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El fútbol le tenía reservada una curiosa revancha a Julen Lopetegui. El entrenador español, de 59 años, dirigirá este sábado su primer partido en una Copa del Mundo exactamente ocho años después del episodio que marcó uno de los momentos más difíciles de su carrera.

El 13 de junio de 2018, cuando España ultimaba detalles para su debut en Rusia, la Real Federación Española de Fútbol decidió destituir a Lopetegui tras conocerse que había llegado a un acuerdo para convertirse en entrenador del Real Madrid al término del torneo. La decisión, tomada apenas dos días antes del estreno de la Roja frente a Portugal, lo dejó sin la posibilidad de dirigir a la selección en el Mundial.

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Tras aquel golpe, su paso por el Real Madrid fue breve y terminó antes de finalizar ese mismo año. Posteriormente dirigió al Sevilla y a los clubes ingleses Wolverhampton y West Ham, hasta asumir en mayo de 2025 el reto de liderar a la selección de Catar.

Ahora, el técnico guipuzcoano consiguió clasificar al combinado catarí a la Copa del Mundo de 2026, un logro histórico para una selección que disputará apenas su segundo Mundial y el primero conseguido por méritos deportivos, ya que su participación en 2022 se dio en condición de anfitriona.

Catar llega al torneo como la selección menos favorita del Grupo B, integrado además por Suiza, Bosnia-Herzegovina y Canadá. El equipo asiático acumula apenas dos victorias en sus últimos 15 encuentros frente a selecciones europeas y no ha logrado ganar ninguno de sus 11 partidos más recientes fuera de su territorio.

Pese a ello, Lopetegui confía en que su equipo pueda competir de igual a igual ante los suizos.

“Llego al partido con la idea de ser lo más competitivo posible ante un rival que considero una de las selecciones que puede dar sorpresas en este Mundial”, señaló el entrenador español.

Suiza, por su parte, afronta su decimotercera participación mundialista y la sexta consecutiva. Bajo la dirección de Murat Yakin, el conjunto helvético llega con una sola derrota en sus últimos 14 compromisos y respaldado por una generación experimentada que combina figuras consolidadas del fútbol europeo con nuevos talentos.

Entre sus referentes destacan el arquero Gregor Kobel, el defensor Manuel Akanji, el capitán Granit Xhaka y jugadores ofensivos como Dan Ndoye, Zeki Amdouni y Noah Okafor.

La selección europea tiene como mejor resultado tres presencias en cuartos de final y mantiene una notable regularidad en los Mundiales. De hecho, no pierde su partido inaugural en una Copa del Mundo desde Inglaterra 1966.

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Sin embargo, existe un dato que rompe con la lógica previa al encuentro. Catar nunca ha perdido frente a Suiza. Ambas selecciones solo registran un enfrentamiento oficial en su historia, un amistoso disputado en noviembre de 2018 en Lugano, territorio suizo, que terminó con victoria catarí por 1-0 gracias a un gol de Akram Afif.

Aunque los antecedentes y la tradición favorecen claramente al conjunto europeo, el único precedente entre ambos terminó con triunfo asiático. Ahora, ocho años después de aquel amistoso y de la abrupta salida de Lopetegui de España, el entrenador tendrá finalmente la oportunidad de dirigir el primer Mundial de su carrera y buscar una nueva página en su historia deportiva.

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