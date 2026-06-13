¿Una revancha mundialista? Las curiosidades del partido entre Catar y Suiza

El fútbol le tenía reservada una curiosa revancha a Julen Lopetegui. El entrenador español, de 59 años, dirigirá este sábado su primer partido en una Copa del Mundo exactamente ocho años después del episodio que marcó uno de los momentos más difíciles de su carrera. El 13 de junio de 2018, cuando España ultimaba detalles para su debut en Rusia, la Real Federación Española de Fútbol decidió destituir a Lopetegui tras conocerse que había llegado a un acuerdo para convertirse en entrenador del Real Madrid al término del torneo. La decisión, tomada apenas dos días antes del estreno de la Roja frente a Portugal, lo dejó sin la posibilidad de dirigir a la selección en el Mundial. Lea más: Kim Seung-gyu, el portero de Corea del Sur, se perdió el nacimiento de su hija por defender a su país en el Mundial

Tras aquel golpe, su paso por el Real Madrid fue breve y terminó antes de finalizar ese mismo año. Posteriormente dirigió al Sevilla y a los clubes ingleses Wolverhampton y West Ham, hasta asumir en mayo de 2025 el reto de liderar a la selección de Catar. Ahora, el técnico guipuzcoano consiguió clasificar al combinado catarí a la Copa del Mundo de 2026, un logro histórico para una selección que disputará apenas su segundo Mundial y el primero conseguido por méritos deportivos, ya que su participación en 2022 se dio en condición de anfitriona. Catar llega al torneo como la selección menos favorita del Grupo B, integrado además por Suiza, Bosnia-Herzegovina y Canadá. El equipo asiático acumula apenas dos victorias en sus últimos 15 encuentros frente a selecciones europeas y no ha logrado ganar ninguno de sus 11 partidos más recientes fuera de su territorio.

Pese a ello, Lopetegui confía en que su equipo pueda competir de igual a igual ante los suizos. “Llego al partido con la idea de ser lo más competitivo posible ante un rival que considero una de las selecciones que puede dar sorpresas en este Mundial”, señaló el entrenador español.