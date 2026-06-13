¿Una revancha mundialista? Las curiosidades del partido entre Catar y Suiza

El fútbol le tenía reservada una curiosa revancha a Julen Lopetegui. El entrenador español, de 59 años, dirigirá este sábado su primer partido en una Copa del Mundo exactamente ocho años después del episodio que marcó uno de los momentos más difíciles de su carrera.
El 13 de junio de 2018, cuando España ultimaba detalles para su debut en Rusia, la Real Federación Española de Fútbol decidió destituir a Lopetegui tras conocerse que había llegado a un acuerdo para convertirse en entrenador del Real Madrid al término del torneo. La decisión, tomada apenas dos días antes del estreno de la Roja frente a Portugal, lo dejó sin la posibilidad de dirigir a la selección en el Mundial.
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