Brecha de 40 años separa al DT más joven, del más veterano del Mundial 2026, ¿quiénes son?

Representan las dos caras de vida. Uno tiene el ímpetu y la energía de la juventud; el otro la calma, el “timing”, la sabiduría, que solo otorgan los años. El primero, que apenas tiene 38 años, puede pasar casi todos los 100 minutos que duran los partidos del primer Mundial en el que dirige estando de pie y dando indicaciones enérgicas.
El otro es más sereno: no grita tanto, sino que mira, analiza, piensa y luego le da indicaciones a sus dirigidos en la tercera Copa del Mundo en la que participa como entrenador. Con sus ojos claros y cabello canoso, el neerlandés Dick Advocaat se convirtió, en Norteamérica 2026, en el estratega más veterano en participar en un Mundial.