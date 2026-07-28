La IFAB aclara polémica expulsión de Embolo en cuartos de final del Mundial; la FIFA respondió

Tras nueve días de la final de la Copa Mundial de la FIFA Norteamérica 2026 que dejó a España como campeón tras derrotar a Argentina, siguen saliendo a la luz jugadas polémicas, sin embargo, esta vez fue la IFAB (International Football Association Board), el ente encargado de definir las reglas del fútbol a nivel mundial, el que apuntó a hechos puntuales, uno de esos fue en la Copa del Mundo. En el partido de cuartos de final de la Copa del Mundo disputado el 11 de julio en el estadio de Kansas City, Argentina se enfrentó a Suiza. El partido era igualado hasta el minuto 72, momento en el que los helvéticos se quedaron sin un jugador tras la expulsión de Breel Embolo. La polémica no pasó por ese hecho, sino por la razón de la expulsión. Para ese compromiso, el encargado de impartir justicia fue el portugués Joao Pinheiro, quien en primera instancia amonestó a Leandro Paredes, jugador de Argentina, por una supuesta falta contra Embolo. Posteriormente, tuvo un llamado del VAR y revirtió la situación, quitándole la amonestación al gaucho y poniéndosela al delantero suizo que ya tenía amarilla, así que lo expulsó. Conozca: Otamendi no va más en la albiceleste; el central se retiró oficialmente de la selección de Argentina

La aplicación de la regla en este caso es para corregir la identidad del amonetado, sin embargo, solo se usamos dos veces en la Copa del Mundo. La otra ocasión fue el 12 de junio en el partido Estados Unidos vs. Paraguay, cuando Miguel Almirón, de los guaraníes, recibió una tarjeta amarilla por simulación. La polémica fue muy grande porque los suizos estaban en un mejor momento de partido y parecía un poco rebuscada la explicación, aunque se amparó en el reglamento. “Una tarjeta amarilla, que no sea una segunda tarjeta amarilla, solo puede ser revisada para identificar al jugador que cometió la falta; la falta en sí no puede ser revisada ni modificada”, se puede leer en la circular hecha por la IFAB. Esta no fue la única jugada polémica de Argentina en la Copa del Mundo. En la primera fecha, Lionel Messi cometió una falta sobre Aissa Mandi, la cual pudo ser roja por la zona en la que el astro argentino impacta con los taches del guayo al africano. En octavos de final se invalidó un gol contra Egipto, que para muchos era válido. La polémica y Argentina fueron de la mano en el último campeonato mundial. Conozca: Los 10 máximos goleadores del fútbol mundial que siguen en actividad

La respuesta de la FIFA

La Federación Internacional de Fútbol Asociado fue clara y contundente en su comunicado en redes sociales. “La simulación en sí misma no puede cuestionarse y no debería dar lugar a una sanción disciplinaria contra un rival que pueda acarrear consecuencias adicionales, como una expulsión por una segunda tarjeta amarilla o una suspensión por acumulación de amonestaciones”, dice la primera parte del mismo. "No consideramos que se haya tratado de un error del árbitro o del VAR, y la decisión restableció la justicia. Tomamos nota de los comentarios de la IFAB en su Circular; hemos estado en contacto con ellos en todo momento y nos han confirmado que esta interpretación es válida, que ha tenido una buena acogida y que formará parte del debate sobre las revisión del Protocolo del VAR, tal y como se discutió en la última Asamblea General Anual", explicó la FIFA.