“No convertir se paga”: Néstor Lorenzo lamentó la eliminación de Colombia y defendió el rendimiento del equipo

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia, asumió con serenidad la derrota ante Suiza en los penales y defendió el desempeño de sus jugadores, pese a la eliminación en los octavos de final del Mundial 2026.
Tras el empate 0-0 en los 90 minutos y la caída 4-3 desde el punto penal, el entrenador argentino agradeció el respaldo de los hinchas y reconoció el dolor por no haber podido convertir las oportunidades generadas durante el partido.
“Gracias a todos los que hicieron ese esfuerzo y se subieron a la ilusión que nosotros mismos fuimos generando”, expresó Lorenzo en rueda de prensa, en un mensaje dirigido a la afición colombiana que acompañó al equipo tanto en Vancouver como desde distintas ciudades del país.
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