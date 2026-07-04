Video | Emparrandado y hasta tomando guaro: hinchas colombianos “nacionalizaron” al brujo de Ghana en el partido de Kansas

El pitazo final en el estadio Arrowhead de Kansas en Estados Unidos dictó la sentencia del camino de los dirigidos por Néstor Lorenzo en la cita orbital de Norteamérica: victoria 1-0 para la Selección Colombia y tiquete directo a los octavos del Mundial 2026.
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Sin embargo, la verdadera sorpresa no ocurrió dentro del terreno de juego, sino en las tribunas del estadio, donde varios videos registraron el instante exacto en que el supuesto “brujo” de la Selección de Ghana se unió a la celebración de los hinchas colombianos.
En medio de varios videos publicados en redes sociales, se pudo observar cómo el triunfo de Colombia 1-0 ante Ghana se trasladó a las gradas para ver cómo los aficionados cafeteros cargaron en los hombros al referente de Ghana al final del partido.