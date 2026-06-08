“Creer en grande”, la emotiva campaña de Conmebol para alentar a los equipos de Suramérica en el Mundial

La Conmebol publicó en sus redes sociales un emotivo video en el que invita a los aficionados de Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay para “Creer en grande” y animar a las selecciones de la región que buscarán desde el 11 de junio ser protagonistas de primer nivel.

Con el mensaje de fuimos los primeros campeones del mundo y los más recientes, la Conmebol invitó a los aficionados a unirse en una sola bandera a alentar a las cinco selecciones que representarán el fútbol de la región en la cita de Norteamérica 2026.

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“En Suramérica no creemos a medias; nos enseñaron a defender lo nuestro, a honrar al rival compitiendo con gritos, con talento, con fuerza y sobre todo creyendo en la cábala, en el milagro, lo que haga aquí el fútbol es la vida. Vamos a ganar. Vamos, vamos, vamos”, es el mensaje con el que empieza el video que reconoce la grandeza del fútbol de la región.