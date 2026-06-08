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“Creer en grande”, la emotiva campaña de Conmebol para alentar a los equipos de Suramérica en el Mundial

Conmebol invitó a alentar en una sola bandera a Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay en Norteamérica.

  • Argentina, actual campeón mundial será junto a Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay los representantes de Suramérica en Norteamérica 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
    Argentina, actual campeón mundial será junto a Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay los representantes de Suramérica en Norteamérica 2026. FOTO JUAN ANTONIO SÁNCHEZ
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Conmebol publicó en sus redes sociales un emotivo video en el que invita a los aficionados de Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Uruguay para “Creer en grande” y animar a las selecciones de la región que buscarán desde el 11 de junio ser protagonistas de primer nivel.

Con el mensaje de fuimos los primeros campeones del mundo y los más recientes, la Conmebol invitó a los aficionados a unirse en una sola bandera a alentar a las cinco selecciones que representarán el fútbol de la región en la cita de Norteamérica 2026.

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“En Suramérica no creemos a medias; nos enseñaron a defender lo nuestro, a honrar al rival compitiendo con gritos, con talento, con fuerza y sobre todo creyendo en la cábala, en el milagro, lo que haga aquí el fútbol es la vida. Vamos a ganar. Vamos, vamos, vamos”, es el mensaje con el que empieza el video que reconoce la grandeza del fútbol de la región.

¿Cómo no creer si este continente vio nacer a los primeros campeones? Si es la casa de los que más veces levantaron la copa y si hoy somos los últimos en besarla. ¿Cómo no creer si cada 4 años el mundo nos prueba? y dejamos todo atrás para estar ahí.

Uruguay, primer campeón; Brasil, el más ganador; y Argentina, el actual monarca, unidos a Colombia y Paraguay, son los representantes de esta región que sueña con mantener la copa del mejor del mundo.

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En las imágenes que se pueden ver en el video, aparecen referentes del fútbol colombiano como Carlos Pibe Valderrama, Freddy Rincón y otros cracks de Suramérica como Pelé, Lionel Messi, Neymar y Ronaldinho, entre otros.

Brasil estará en el Mundial en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia.

Paraguay, que es dirigido por Gustavo Alfaro, está en el Grupo D con Estados Unidos, Australia y Turquía.

Ecuador aparece en el Grupo E junto a Alemania, Curazao y Costa de Marfil.

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Uruguay en el H se medirá ante España, Cabo Verde y Arabia Saudita.

Argentina, el campeón, está en el Grupo J con Argelia, Australia y Jordania.

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Finalmente, Colombia en el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y República del Congo.

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