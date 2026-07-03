Alarma en Colombia: Córdoba salió lesionado ante Ghana

Muy temprano, la Selección Colombia se vio obligada a modificar sus planes en el duelo de los dieciseisavos de final del Mundial de Norteamérica-2026 frente a la Selección de Ghana. El técnico Néstor Lorenzo tuvo que mover el banco de suplentes apenas a los cinco minutos del compromiso por la lesión del delantero Jhon Córdoba.

El atacante, de 33 años y debutante en una Copa del Mundo, abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor y fue reemplazado por Luis Suárez. De manera preliminar, Córdoba habría sufrido un desgarro en el aductor de la pierna izquierda, una lesión que pone en duda su continuidad en el torneo si Colombia logra avanzar de ronda.