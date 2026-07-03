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Video | Emoción que ilusionó a un país: así fue el golazo de Cabo Verde vs. Argentina que empató el partido 2-2 en tiempo extra

El emocionante partido entre Argentina y la debutante Cabo Verde se fue al alargue tras el empate 1-1 en los 90 reglamentarios y luego pasó a un increíble 2-2. Una celebración que llenó de ilusión a un país de aproximadamente 530.000 habitantes.

  • La emocionante celebración de los jugadores de Cabo Verde tras los goles. FOTO: Getty
    La emocionante celebración de los jugadores de Cabo Verde tras los goles. FOTO: Getty
Juan Pablo Álvarez Muñoz
Juan Pablo Álvarez Muñoz

Digital - Alcance

hace 19 minutos
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Una batalla histórica vivieron los hinchas en el Hard Rock Stadium. Argentina y Cabo Verde se midieron en un emocionante duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. Un partido que hasta ahora se iguala 2-2 en el tiempo extra.

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Aunque el cuadro de Lionel Scaloni partía como el claro favorito, la debutante selección africana le ha hecho frente con una disciplina táctica impecable, juego físico y las formidables intervenciones de su guardameta de 40 años, Vozinha, quien le ha ahogado el grito de gol a Lionel Messi en múltiples ocasiones.

Sin embargo, en la segunda mitad, Cabo Verde adelantó líneas, animándose a presionar y a probar con tiros de media distancia hasta que llegó el sorpresivo gol de la igualdad.

Con el 1-1 en el marcador global tras los 90 minutos reglamentarios, el encuentro se extendió al tiempo suplementario, donde la Albiceleste rápidamente recuperó la ventaja con un gol de pierna izquierda realizado por Lisandro Martínez y busca sellar su pase a los octavos de final.

Pero luego, en una jugada colectiva e individual, el jugador de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral anotó el 2-2 del partido con un derechazo al ángulo, imposible para el Dibu Martínez.

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