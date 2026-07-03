Video | Emoción que ilusionó a un país: así fue el golazo de Cabo Verde vs. Argentina que empató el partido 2-2 en tiempo extra

Una batalla histórica vivieron los hinchas en el Hard Rock Stadium. Argentina y Cabo Verde se midieron en un emocionante duelo por los 16avos de final del Mundial 2026. Un partido que hasta ahora se iguala 2-2 en el tiempo extra.

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Aunque el cuadro de Lionel Scaloni partía como el claro favorito, la debutante selección africana le ha hecho frente con una disciplina táctica impecable, juego físico y las formidables intervenciones de su guardameta de 40 años, Vozinha, quien le ha ahogado el grito de gol a Lionel Messi en múltiples ocasiones.

Sin embargo, en la segunda mitad, Cabo Verde adelantó líneas, animándose a presionar y a probar con tiros de media distancia hasta que llegó el sorpresivo gol de la igualdad.