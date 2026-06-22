Messi alcanza el récord de 18 goles en Mundiales el mismo día de la “Mano de Dios” de Maradona, hoy hace 40 años

Lionel Messi y Diego Maradona, los dos tótems del fútbol argentino, cruzaron sus destinos este lunes con la Pulga batiendo el récord de goles en Mundiales, elevándolo hasta 18 y contando, el mismo día que se cumplieron 40 años de la más memorable hazaña del Pelusa ante Inglaterra. El 22 de junio de 1986, Maradona se hizo con un lugar eterno en el olimpo del fútbol y en el corazón de los argentinos al marcarle dos icónicos tantos a Inglaterra en el Mundial de México, conocidos como la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Entérese: Argentina, con el solitario histórico goleador Messi, ya está en 16avos de final del Mundial Argentina eliminó a Inglaterra por 2-1 en un duelo de cuartos de final de alta tensión, con el telón de fondo de la guerra que ambos países habían librado cuatro años antes por las islas Malvinas.

En el primero de sus goles en el estadio Azteca, Maradona se elevó en el área inglesa para cabecear un despeje de Steve Hodge pero, ante la salida del arquero Peter Shilton, el menudo atacante se adelantó con picardía y empujó la pelota con el puño sin que el árbitro se percatara de la trampa. “Un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios”, fue como describió la jugada el genio argentino. Transcurridos cuatro minutos del célebre engaño, Maradona se inventó probablemente el mejor gol de todos los tiempos. Le puede interesar: Lionel Messi demostró su admiración por Rafael Nadal: “Me identifico con él” El Diez tomó la pelota en su propio campo y fue burlando hasta cuatro jugadores ingleses en una carrera vertiginosa hasta el área de Shilton, al que también dribló para culminar la maravilla que la FIFA reconoció como el Gol del Siglo.

“Ese era Maradona”: la frase que revive la magia y la polémica de la Mano de Dios

El recuerdo de la hazaña de Maradona, para muchos argentinos un acto de justicia tras la derrota en las Malvinas, revoloteaba entre los aficionados que este lunes acudieron a alentar a Argentina en su segundo partido del Mundial 2026 frente a Austria. “Ese era Maradona, yo también creo que fue hacer trampa”, dijo Alex, aficionado albiceleste de 52 años, sobre la Mano de Dios en los aledaños del At&T Stadium de Arlington, a las afueras de Dallas. Por la televisión “no me di cuenta de que había sido con la mano”, dijo a la AFP. “Pero luego ustedes (los medios) hicieron un gran escándalo con eso, así que todo el mundo se enteró. Se enfocan en ese, y no en el mejor gol de la historia”.

“Fue increíble. Creo que en ese momento fue algo ingenioso porque no tenían el VAR para verlo (...) Es algo que ya nunca se podrá volver a hacer”, apunta Roman Castells que, con sus 20 años, no vivió en directo el acontecimiento.

La revancha de Dallas: el capítulo que marcó el final de la era Maradona

Argentina no jugó el lunes en el estadio Azteca, donde se inauguró este Mundial, pero Dallas es también una sede muy simbólica ya que vivió el impactante final de la trayectoria de Maradona en la selección. Antes de disputar un partido del Mundial de 1994, en esa ciudad texana le notificaron de su positivo en la prueba antidopaje del juego anterior, jugado ante Nigeria en el área de Boston. “Me cortaron las piernas”, dijo Maradona, en otra de sus frases legendarias, después de ser expulsado del Mundial por la FIFA.

El récord de Messi: el nuevo hito que lo consagra como máximo goleador en la historia de los Mundiales

La presencia de Austria como rival de Argentina es otro guiño del destino. En 1980, esta escuadra europea fue la víctima del único triplete con la casaca albiceleste de Maradona, fallecido en 2020 por un paro cardiorrespiratorio a los 60 años.

Su heredero, Lionel Messi, también celebró la semana pasada su primer hat trick en un Mundial en una goleada 3-0 en el debut ante Argelia en Kansas City. Con ese recital igualó a Miroslav Klose como el máximo goleador en la historia de los Mundiales, ambos con 16 dianas. Y este lunes, en la revancha de Argentina con Dallas, el crack de Rosario se quedó solo en el trono al marcar otro doblete y elevando el récord de goles en Mundiales a 18.

El hito fue precedido con algo de drama, después de que Messi se quedara a las puertas del récord con un penalti errado a los nueve minutos. La redención llegó en el 38 cuando, aprovechando un engaño de Thiago Almada, perforó la red austriaca y consagró el 22 de junio como fecha sagrada del fútbol argentino. Ya en el descuento del partido, Messi sentenció con un remate en el interior del área entre varios defensas austriacos. Siga leyendo: Video | Lionel Messi es, oficialmente, el máximo goleador de la historia de los mundiales Bloque de preguntas y respuestas: