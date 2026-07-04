Video | “Qué golazo me metieron, el segundo, déjame de joder”: la reacción del Dibu Martínez tras “sufrir” el partido vs. Cabo Verde

La victoria de Argentina ante Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa Mundial de Norteamérica 2026 dejó tres puntos en el bolsillo para los de Scaloni, pero también un sabor amargo en el rostro de Emiliano Dibu Martínez, quien dijo que había que “sufrir” en ese partido. Le puede interesar: Video | Emparrandado y hasta tomando guaro: hinchas colombianos “nacionalizaron” al brujo de Ghana en el partido de Kansas El arquero de la selección albiceleste no ocultó su descontento tras el encuentro, enfocando su malestar por las dos anotaciones recibidas durante el compromiso. Su reacción inmediata reflejó la exigencia del futbolista, que no se conformó solo con el resultado final, tras haber recibido el que para muchos ha sido el mejor gol del Mundial hasta ahora.

El gol que desató el enojo del Dibu

Al ser consultado sobre el desarrollo del juego, el guardameta dejó clara su postura respecto al segundo tanto del conjunto africano. Su respuesta fue directa, evidenciando la frustración que le generó la jugada. “No, qué golazo me metieron, el segundo... déjame de joder, boludo”, dijo entre risas y serio a la vez el jugador argentino a ESPN, tras el golazo del jugador de Cabo Verde Sidny Lopes Cabral.

A pesar de que el periodista le sugirió que había sido una gran anotación ante la cual no había nada que hacer, Martínez admitió que se quedó caliente por la situación, demostrando el nivel de autocrítica que mantiene bajo los tres palos. “Me quedé caliente igual. Encima, en el primer gol me quedé un poco adelantado y justo le pasó entre los pies a Licha. No pude reaccionar, son cosas que tengo que seguir ajustando”, analizó el guardameta que actúa en Aston Villa de Inglaterra.

Errores por corregir y condiciones adversas

Y es que el análisis del portero sobre la jugada que mencionó anteriormente no se detuvo ahí, ya que evaluó, de manera autocrítica, la primera anotación de Cabo Verde, a quien destacó en lo que hizo en el partido. “Cabo Verde nos hizo un partido de igual a igual y la verdad hay que darle mérito”, sostuvo Martínez, reiterando que se encontraba un poco adelantado en la jugada del gol, debido a que vio la salida de Lisandro Martínez.

Cabo Verde celebrando los goles ante Argentina. FOTO: Getty

La pelota terminó pasando entre los pies del defensor, lo que impidió una reacción oportuna. El arquero calificó estas situaciones como detalles que se deben seguir ajustando en los próximos entrenamientos. Asimismo, el jugador mencionó que las condiciones del terreno de juego y el clima influyeron en el desarrollo del partido. Describió la cancha como un espacio muy seco y señaló el impacto del intenso calor durante la jornada.

El primer sufrimiento en la competencia, según el Dibu: ¿Argentina ha tenido un camino fácil en Norteamérica?

Para Martínez, este compromiso representó el primer escenario de verdadera dificultad en lo que va del torneo actual. El futbolista comparó la experiencia con lo vivido en el Mundial de Qatar, donde el equipo también tuvo que afrontar momentos de alta presión. Su conclusión tras el pitazo final fue contundente respecto a la mentalidad que debe tener el grupo en este tipo de certámenes, sobre todo en lo que queda de este campeonato mundialista: hay que pasar como sea. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí .

Dibu despidiéndose de Vozinha tras el partido. FOTO: AFP