El día más significativo en los casi 20 años de gestión de Ramiro Posada Agudelo al frente de la Clínica Somer comenzó con una emergencia extrema. Hasta esa institución en Rionegro ingresó remitida desde Medellín una mujer embarazada de gemelos que presentaba una falla cardíaca severa. La gravedad de su estado exigió una maniobra médica sin precedentes en la región: el equipo médico debió adelantar el parto de urgencia, conectarla a un sistema de oxigenación por membrana extracorpórea y adaptarle un corazón artificial mediante la tecnología CentriMag. Durante semanas, la incertidumbre estuvo dividida en dos salas de cuidado intensivo: los dos recién nacidos permanecían en la UCI neonatal, mientras la madre luchaba por su vida en la UCI de adultos a la espera de un donante compatible. Un mes después, tras gestionar el órgano en otra ciudad del país, los cirujanos de la Somer ejecutaron con éxito el trasplante de corazón.

“Hoy la mamá está con sus dos bebés en la casa feliz”, relata Posada. Para el directivo, este procedimiento no solo marcó su carrera, sino que reflejó la transformación operativa de un centro asistencial que pasó de prestar atención básica a ejecutar intervenciones de la más alta tecnología en Antioquia.

Una llamada lo cambió todo en 2007

Ramiro Posada nació en Medellín hace 62 años. Es ingeniero industrial egresado de la Universidad Nacional, con una especialización en Mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana y realizó un MBA en Deakin University, en Australia. Su trayectoria profesional comenzó en el sector financiero como gerente de sucursal en Bancoquia, para luego pasar a la principal y, años más tarde, a la Subgerencia de Mercadeo y Ventas de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA). Entérese: Colombia tiene 13 de los mejores hospitales y clínicas de Latam, según ranking En agosto de 2007, a través de una convocatoria realizada por la firma de gestión humana ManPower, Posada asumió la gerencia de la Clínica Somer. Hasta ese momento, su conocimiento del sector salud era ajeno a la práctica administrativa y su vínculo con Rionegro era mínimo. “No conocía Rionegro. Solamente había estado en el aeropuerto, en Llanogrande, pero al pueblo y al municipio como tal nunca había ido. Llegué, vi este edificio tan bonito y me enamoré, me gustó”, dice. El panorama inicial era complejo: la clínica acumulaba pérdidas por $2.600 millones y acababa de entregar la capitación de Comfenalco, que representaba su mayor ingreso. “El reto era abrirse al mercado por evento y lo logramos. Al año siguiente ya habíamos superado todas las pérdidas acumuladas y ahí empezó el crecimiento sostenido del 20% anual durante 19 años”, explica el gerente. Para trazar el rumbo, Posada consultó directamente a los socios, las EPS y la comunidad sobre lo que esperaban de la institución. “Todos me dijeron: ‘Hombre, queremos todos los servicios en el Oriente, no bajar a Medellín’. Y esa fue la ruta de partida”, dice. La empresa pasó de facturar $1.300 millones mensuales como centro de segundo nivel a registrar ventas por $50.000 millones mensuales como institución de cuarto nivel.

Servicios de alta complejidad y formación

Actualmente, la Clínica Somer atiende a pacientes procedentes de 24 departamentos del país. La institución incorporó servicios como oncología, trasplante de médula ósea y trasplante de órganos sólidos (hígado, riñón y páncreas). Asimismo, cuenta con la certificación de la Organización Mundial de la Salud para la atención de infartos cerebrales (código Stroke) y la Unidad de Excelencia en Infarto de Miocardio. Le puede interesar: A bebé de Chigorodó enferma del corazón la atenderán en la clínica Somer, de Rionegro Frente a la escasez de personal calificado en la subregión, la Somer creó su propia institución de educación técnica registrada ante el Ministerio de Educación, la cual cuenta con más de 400 alumnos en programas de auxiliar de enfermería, farmacia y administración. “Más del 80% ya los empleamos nosotros”, dice Posada. También promovieron un programa especial para la formación de cuidadores. “Lo que nos impactó más fue que las hijas que cuidaban a los papás usualmente no habían podido desarrollarse profesionalmente; se morían los padres y quedaban en el aire. Cuando convocábamos a estas personas de 40 o 50 años, les dábamos la posibilidad de emplearse y ser útiles en lo que sabían hacer”, destaca.

Proyección internacional

En el ámbito ambiental, la clínica se convirtió en la primera de Colombia en certificarse como carbono neutro ante el Icontec, compensando sus emisiones mediante el patrocinio de salarios a familias campesinas del Magdalena Medio que cuidan bosques a través del programa Másbosques de Cornare. Además, la institución opera cinco albergues con más de 60 camas para hospedar y alimentar a pacientes vulnerables de regiones como el Chocó, y realiza brigadas donde se han evaluado a más de 4.000 niños para detectar y operar cardiopatías congénitas. “El tema de sostenibilidad no es plata; el dinero es una consecuencia de un quehacer con propósito. Nuestro propósito es ser relevantes para la comunidad”, dice.

Sobre el desarrollo del Oriente antioqueño, Posada destaca la transformación impulsada por el Túnel de Oriente y la conectividad vial, proyectando a la subregión como un polo de servicios de salud e industria de alto valor. Con la cercanía al aeropuerto José María Córdova, la meta inmediata de la Somer es la internacionalización para atraer pacientes de Centroamérica, el Caribe y Suramérica. Para ello, construyen una unidad ambulatoria de 7.000 metros cuadrados, que se sumará a los 4.000 metros cuadrados de jardines. “Lo que vamos a exportar son servicios de alta complejidad: trasplantes, corazón artificial, reemplazos articulares y cirugías complejas. Tenemos todo para que a la región le vaya bien”, concluye Posada. Preguntas frecuentes

1. ¿Quién es Ramiro Posada Agudelo, gerente de la Clínica Somer?

Ramiro Posada Agudelo es ingeniero industrial de la Universidad Nacional, con especialización en Mercadeo de la Universidad Pontificia Bolivariana y un MBA de Deakin University (Australia). Llegó a la gerencia de la Clínica Somer en 2007, tras una trayectoria en el sector financiero y en la Fábrica de Licores de Antioquia. Bajo su liderazgo, la institución pasó de ser una clínica de segundo nivel a convertirse en un centro de alta complejidad con reconocimiento nacional.

2. ¿Cómo logró la Clínica Somer convertirse en un hospital de alta complejidad?

La transformación comenzó en 2007 con una estrategia enfocada en ampliar la oferta de servicios para que los habitantes del Oriente antioqueño no tuvieran que desplazarse a Medellín. La clínica incorporó especialidades de alta complejidad, fortaleció su infraestructura, atrajo talento humano y registró un crecimiento sostenido durante casi dos décadas, pasando de facturar cerca de $1.300 millones mensuales a alrededor de $50.000 millones.

3. ¿Qué trasplantes y procedimientos de alta complejidad realiza la Clínica Somer?