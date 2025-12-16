Cuerquí lleva en su grano el sabor y la tradición del pueblo

En San Andrés de Cuerquia el café hace parte del paisaje y de la memoria del territorio. Ha crecido en las laderas de la montaña, finca por finca, de la mano de familias que aprendieron a leer el clima, la altura y los tiempos del grano. En esa historia se inscribe Fredy Alberto Berrío Pino, un hombre de 35 años que decidió convertir una herencia familiar en una marca que hoy lleva el nombre del municipio, Café Cuerquí.



El vínculo de Fredy con el café comenzó mucho antes de venderlo. Su abuelo, Luis Pino, fue uno de los primeros en sembrar café caturro, cuando todavía predominaban variedades antiguas. “Él fue de los primeros que trajo esa semilla acá. Eran árboles más pequeños, pero se llenaban de café”, dice.



Ese conocimiento pasó luego a la siguiente generación. Su madre creció entre cafetales y, más tarde, su padre, Jorge Elías Berrío, continuó el trabajo en la finca. Fredy heredó ese vínculo desde niño. “Yo desde muy pequeño quería ir a coger café. Veía a mi papá llegar con las botas, el machete, el plátano, la yuca, y yo decía: yo quiero ir”, recuerda. Entre estudios, fines de semana y vacaciones, fue aprendiendo el oficio y construyendo una relación profunda con la tierra.



Aunque estudió una tecnología en control ambiental en Medellín, regresó a San Andrés de Cuerquia con la idea de crear una marca de café que representara al municipio.



Así, hace cuatro años comenzó a experimentar de manera artesanal en la casa de sus padres. Tostaba el café en paila, lo molía en pequeño formato y armó las primeras muestras. “Cuando la gente me llamó a decirme que quería más, supe que por ahí era”, cuenta.



Esto lo llevó a asociarse otro caficultor, Jaime Pino, con quien comparte variedad, altura y cuidado por los procesos. “Vimos que podíamos sacar un café que representara a San Andrés”, explica. A partir de ahí, Fredy se formó en producción de cafés especiales, barismo y catación, y empezó a trabajar fermentaciones controladas.



Hoy Café Cuerquí desarrolla procesos anaeróbicos de hasta 100 horas, además de cafés naturales e infusiones con caña, limoncillo y hierbas aromáticas. “Estas fermentaciones resaltan mucho los aromas y sabores”, dice. En taza aparecen notas a panela, caramelo, cítricos, nuez y avellana, resultado de un café cultivado en microclimas.



La producción es pequeña, pero predomina la constancia. Fredy trabaja de manera independiente, con el apoyo de sus padres. En el último año, el proyecto recibió un impulso clave a través del programa de Minicadenas Locales de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, que permitió incorporar una trilladora y un molino. Además, Café Cuerquí ya dio su primer paso internacional con un envío de 40 kilos a México.