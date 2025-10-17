Diana recuerda las tortas que hacían sus abuelas con Bersaglio

Para Diana Lucía Cano, un postre siempre significó un momento feliz. Las visitas donde sus abuelas en Navidad para hacer torta era un evento especial. Una preparaba torta envinada y la otra, torta de vainilla que batía manualmente. Diana se metía en esas cocinas, pidiéndoles que le enseñaran y con los años, la curiosidad dio fruto. Fue encontrando los secretos y trucos del oficio.

Sin embargo, la vida la obligó a tomar un pequeño desvío. Después de graduarse como zootecnista, Diana empezó a trabajar vendiendo agroquímicos en San Pedro de los Milagros, pero todo cambió cuando cancelaron su contrato, un golpe duro que dejó su hogar sin sustento económico. Este revés fue la señal que la impulsó a volver a la cocina: estudió, investigó y comenzó por encargos pequeños. El voz a voz de sus clientes fue tan fuerte que la llevó, en 2021, a dedicarse de lleno a la repostería con Bersaglio.

Bersaglio significa “Diana” en italiano y representa el objetivo de dar en el clavo del sabor en cada cliente. Para lograrlo, ella trabaja con técnicas de repostería italiana, en la que las cremas son protagonistas y las combinaciones frutales y de frutos secos abundan.