Jóvenes montaron noticiero que cuenta la vida en Valdivia

Manuel Martínez, Carolina Ceballos y Kelly Legarda se encuentran en las mañanas en las oficinas de Condena. Junto a Óscar Baena, un informático que querer mostrar su territorio se convirtió en un comunicador autodidacta, recorren Valdivia.



Recogen la cámara, el trípode, los micrófonos y salen a coger una chiva para dirigirse a alguna de las casi 40 veredas del municipio. Al llegar, se encuentran con habitantes que se emocionan con la idea de salir en televisión. Preparan los equipos, encienden los micrófonos y a la cuenta de tres, empieza la entrevista.



Esta cotidianidad de un medio de comunicaciones comunitarias se empezó a formar desde 2015, dentro del programa Colombia Responde de USAID. El proyecto convocó a las comunidades de los municipios del Norte, Bajo Cauca antioqueño y Sur de Córdoba para crear una red de colectivos de comunicaciones de la región.



Óscar se atrevió a aprender a grabar y videos. Al sumergirse en la comunidad, identificó la necesidad de un relato local que contrarrestara la imagen negativa que había. El primer producto fue la sección Constructores de Paz en el noticiero digital NP Noticias.



La Corporación evolucionó rápidamente. Han participado en el Consejo de Paz, el Comité Ambiental, el Consejo de Cultura y la Mesa de Víctimas. Empezaron a realizar veladas de cine al parque y festivales de canto. Esto los llevó a cambiar su nombre de CV Comunicaciones a Corporación para el Desarrollo Integral, Codena.



Su equipo actual es un compromiso con la juventud rural. Kelly Legarda, la actual presentadora, empezó en los semilleros audiovisuales a los 17 años. Con el apoyo de Codena se ha capacitado en presentación y hoy trabaja en un segmento para Teleantioquia. Además, su formación en primera infancia le permite liderar proyectos como Mochila Atrapasueños, que articula temas de comunicaciones y prevención de violencia intrafamiliar.



Manuel Martínez, camarógrafo y productor, se integró por hobby a finales de 2021. Codena le permitió transformar su pasión por el cine en habilidades de grabación y edición. Junto al equipo, maneja equipos de alta gama y realiza servicios de comunicación para entidades públicas.



Carolina Ceballos llegó a través de sus prácticas de un técnico administrativo, pero sus habilidades en dibujo y diseño fueron potenciadas dentro de la Corporación. Hoy es experta en diseño de piezas.



Para Óscar Baena, el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia es crucial. Les ha brindado capacitación en temas tributarios, contables y organizacionales, así la Corporación tiene su estructura administrativa sólida. También ha facilitado espacios para su desarrollo y ha contratado sus servicios audiovisuales.



“Todo ha sido a pulso”, dice Óscar, y resalta el valor de todos para cumplir sus metas. Manuel aprendió cine y dirigió el video del himno de Valdivia. Carolina con sus diseños ha expandido su experiencia profesional, y Kelly cumplió su sueño de ser presentadora. Todos respaldados por Codena.