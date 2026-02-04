x

Nacional es el gran perjudicado por el caos de El Campín por partido aplazado y cambios de calendario

El cuadro verde se enfrentaba el sábado contra Santa Fe en el escenario bogotano. Su encuentro por la quinta fecha fue aplazado.

  • El entrenador de Atlético Nacional, Diego Arias, tendrá que dosificar de buena manera las cargas de los futbolistas para poder afrontar el calendario apretado que le viene a los verdes. Foto: Manuel Saldarriaga
Brandon Martínez González
Deportes

hace 5 horas
En la última semana, a Atlético Nacional le han aplazado dos partidos de Liga BetPlay. El duelo de la tercera fecha, contra Junior de Barranquilla, se debía jugar finalizando la semana anterior. Sin embargo, por el partido amistoso que tenían programado contra el Inter Miami en el Atanasio Girardot, no pudieron disputarlo: quedó aplazado para una fecha que no se conoce.

El martes se supo que el juego ante Independiente Santa Fe, válido por la quinta fecha del torneo Apertura, que se tenía que disputar el sábado 7 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá, también fue reprogramado como una medida para darle tiempo a Sencia, la empresa encargada de la operatividad del escenario bogotano, para recuperar el buen estado de la cancha.

¿Por qué se canceló el juego de Nacional y cómo lo afecta?

El juego entre Millonarios y Medellín por la tercera jornada de la Liga no se pudo terminar el domingo pasado. La gramilla de El Campín no quedó en buenas condiciones después de que se hiciera un concierto de música popular el sábado y, quiso el destino, durante toda la tarde de ese día llovió con fuerza en la capital del país. La logística intentó “cubrir” las falencias del escenario. La naturaleza las desnudó por completo.

Los puntos que estaban pelados, se llenaron de barro. Se hicieron charcos grandes. El drenaje del escenario deportivo no funcionó. La pelota no rodaba. Hubo que aplazar el final del encuentro para el lunes. Se jugó, pero la gramilla estaba blanda, húmeda: ponía en riesgo la integridad de los futbolistas, como aseguró el sindicato de futbolistas profesionales del país.

Por eso, Dimayor decidió “prohibir que se disputen partidos en este escenario. Esta decisión se basa en cuidar la integridad de los futbolistas y la calidad del producto, tras el lamentable estado del campo de juego. Desde DIMAYOR hicimos un enorme esfuerzo aplazando los próximos partidos a disputarse en el Campín, sacrificando la competencia, su calendario y la planificación que se tuvo antes de iniciar el semestre”, escribió el ente rector del fútbol en un comunicado emitido el 4 de febrero.

La idea que tienen los dirigentes es que la empresa encargada del estadio pueda ejecutar los trabajos que le regresen la salud al césped del escenario deportivo. Sin embargo, el más afectado por la decisión será Nacional. Después de recibir al América de Cali en el Atanasio este miércoles, el cuadro verde tendrá que esperar ocho días para volver a competir: lo hará el 12 de febrero, cuando lo visite Fortaleza.

Por el momento, tendrá ese tiempo para prepararse, entrenar y lograr que sus refuerzos se adapten a la idea de juego de Diego Arias. No obstante, en los próximos meses el calendario se le apretará de sobremanera. El cuadro antioqueño también tiene programados, antes del final del mes, los duelos ante Cali (15 de febrero) y Alianza (21 de febrero), así como el duelo frente a Tolima (1 de marzo), antes de enfrentar a Millonarios por Copa Sudamericana.

En caso de avanzar, los compromisos de la liga serían alternados con los del rentado internacional. Eso complicaría el rendimiento del cuadro antioqueño en ambos torneos, aún teniendo una de las mejores plantillas del balompié local la más costosa y alineando en sus encuentros a futbolistas jóvenes con experimentados. Santa Fe, por su parte, sí jugará el fin de semana: el sábado visitará a Fortaleza en el Estadio de Techo (6:20 p.m.), en juego de la novena fecha del torneo.

