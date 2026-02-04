Nacional es el gran perjudicado por el caos de El Campín por partido aplazado y cambios de calendario

En la última semana, a Atlético Nacional le han aplazado dos partidos de Liga BetPlay. El duelo de la tercera fecha, contra Junior de Barranquilla, se debía jugar finalizando la semana anterior. Sin embargo, por el partido amistoso que tenían programado contra el Inter Miami en el Atanasio Girardot, no pudieron disputarlo: quedó aplazado para una fecha que no se conoce.
El martes se supo que el juego ante Independiente Santa Fe, válido por la quinta fecha del torneo Apertura, que se tenía que disputar el sábado 7 de febrero en el estadio El Campín de Bogotá, también fue reprogramado como una medida para darle tiempo a Sencia, la empresa encargada de la operatividad del escenario bogotano, para recuperar el buen estado de la cancha.