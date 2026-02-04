¿Qué busca la SIC? Investigación sobre precios y ganancias inquieta a empresarios

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició requerimientos formales al sector empresarial para conocer cómo están definiendo sus políticas de precios, esquemas de descuentos y márgenes de ganancias, así como el impacto que tiene la variación del dólar en sus estructuras de costos y precios finales.
Desde inicios de enero, y tras el aumento de 23% del salario mínimo, la autoridad ya había advertido que haría “estrictos controles” para garantizar los derechos de los consumidores y evitar abusos con el aumento de precios de bienes y servicios, en el marco del incremento del nuevo salario vital.
“El modelo económico colombiano no solo reconoce la libre autonomía, la libre iniciativa privada, la responsabilidad social y empresarial, sino que, además, prohíbe la fijación de precios inequitativos (excesivos), el actuar coordinado de los agentes económicos y la influencia indebida que puedan ejercer las asociaciones o agremiaciones en la libre determinación de las condiciones de comercialización con las que cuentan los agentes económicos”, indicaron desde la Superintendencia.
