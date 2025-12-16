Se asociaron hace 20 años y hoy forman a mujeres en liderazgo

En una de las esquinas del parque principal de San Andrés de Cuerquia funciona la Casa de la Mujer, un espacio construido a pulso por mujeres que decidieron organizarse para promover la igualdad de género y participar en el desarrollo del municipio. En el mural que cubre su fachada hay manos unidas y se anuncia lo que ocurre puertas adentro. Aquí se aprende a trabajar juntas y a permanecer.



La historia de la Asociación comenzó hace más de 20 años cuando un grupo de mujeres madre cabeza de familia empezó a reunirse para buscar cómo generar ingresos y acompañarse en la situación de desempleo en la que estaban. “Esto nació porque había mujeres sin nada que hacer, y la idea siempre fue el trabajo”, recuerda Elvia Susana Pino, una de las fundadoras.



La Asociación se constituyó formalmente en noviembre de 2005. Para entonces, ya no eran solo madres cabeza de familia. “Nos fuimos abriendo. Aquí podía entrar cualquier mujer”, explica Elvia. Con el tiempo, llegaron la costura, la panadería, el reciclaje, las artesanías y la cocina comunitaria, proyectos pensados para producir y aprender.



Durante varios años, las reuniones se hicieron en espacios prestados como terrazas y salones comunales. Las mismas mujeres recogían fondos para pagar trámites, estatutos y asesorías. “Hacíamos de todo para ir recogiendo platica, porque constituirse también cuesta”, cuenta Elvia. Esa constancia fue la que les permitió sostenerse cuando los proyectos apenas comenzaban.



Con el paso del tiempo, algunos procesos tomaron más fuerza que otros, pero ellas siempre mantuvieron una apuesta constante por sostener lo que era posible. La panadería se consolidó como uno de los ejes más estables, no como un negocio inmediato, sino como un espacio de aprendizaje y disciplina.



Allí entendieron que los proyectos se construyen despacio, reinvirtiendo, cuidando los recursos y fortaleciendo capacidades. “Esto no es para hacerse rico de una vez. Es para insistir y guardar capital”, explica Elvia. Ese pensamiento permitió que muchas mujeres adquirieran conocimientos técnicos y organizativos que luego aplicaron dentro y fuera de la Asociación.



La llegada en comodato de la casa que hoy ocupan marcó un punto importante en su historia. Allí pudieron concentrar sus actividades y darle continuidad a los procesos productivos. Uno de los más significativos fue la cocina comunitaria, desde donde hoy preparan refrigerios, almuerzos institucionales y comidas para eventos del municipio, construida paso a paso con pequeños ingresos y mucho trabajo conjunto.



A través de programas como Mujeres Agroempresarias y Transfórmate para Crecer, de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Asociación recibió una dotación para la panadería y la cocina. “Eso fue un empujón muy grande”, dice Elvia. Entre los apoyos están una vitrina refrigerada, equipos en acero inoxidable y un horno industrial que esperan instalar cuando concluyan adecuaciones en la sede para así impulsar sus actividades.