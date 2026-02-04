Roy Barreras intenta capitalizar que Cepeda no irá a la consulta, pero le dicen que “no representa al progresismo”

Este martes, el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió que Iván Cepeda no puede participar en la consulta del 8 de marzo. La determinación se dio después de una discusión jurídica que incluyó cambios de voto a última hora y la designación de conjueces para que la votación tuviera lugar. Ante esto hay diferentes escenarios, cada uno con posibles ganadores y perdedores. Ya hay quienes buscan pescar en río revuelto, como Roy Barreras, y quienes rechazan a este último, como el exgobernador Camilo Romero.

El primer escenario es que Cepeda podría aprovechar la coyuntura para plantear una narrativa de que están vulnerando los derechos políticos, pero la ley es clara y nadie está por encima de ella: la consulta de octubre del Pacto Histórico fue interpartidista y no intrapartidista. Lea también: CNE determina que Iván Cepeda no podrá participar en consulta de izquierda: “Voy a primera vuelta”, anuncia el candidato “Es una decisión arbitraria, contraria a derecho y abiertamente antidemocrática, viola mis derechos como dirigente político y los del partido político Pacto Histórico”, afirmó Cepeda en un video publicado en sus redes sociales, en el que anuncia que irá a la primera vuelta presidencial.

¿Quién gana y quién pierde?

Como en la mayoría de las decisiones en un escenario político, hay ganadores y perdedores. Para Gustavo Duncan, doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Eafit, Cepeda puede perder o ganar. “Pierde el dinero que había de por medio y la posibilidad de hacer una campaña que obligara a un sector de la clase política que produce muchos votos a unirse a él. Y le puede dar más chance a Roy Barreras para crecer en el tiempo que queda”, aseguró el académico. Duncan añadió que Cepeda puede ganar: “Si las consultas de Roy y de Claudia no logran las votaciones equivalentes a las que obtuvo Cepeda el año pasado eso sería un golpe para ellos”. Hasta el momento, Roy Barreras no ha obtenido resultados superiores al 2% en las encuestas. En diciembre, una medición de Invamer lo ubicó con 0,6%, y en otra encuesta realizada por GAD3 y divulgada por Noticias RCN, en enero, obtuvo un 1%. Así ha sido en otras consultas. Para Daniel Yepes Naranjo, politólogo experto en Comunicación Política, los ganadores obvios son “todos los que participan en esa consulta porque creen tener algún tipo de probabilidad de ganar, porque Cepeda era el gran elector”. Dijo que, “en términos de maquinaria y habilidad política, el que tiene más probabilidades de vencer es Roy Barreras, pero la misma consulta pierde porque la fuerza electoral de Cepeda sí va a afectar la cantidad de votos que pueda sacar la consulta”. Por su parte, la abogada Ximena Echavarría, experta en derecho electoral, estuvo de acuerdo con que “Es una decisión previsible legalmente hablando. Es una amplia y evidente transgresión normativa. Basta con leer el artículo 7 de la ley 1475”. También aseguró que “gana la institucionalidad y pierde la izquierda, a quien le gusta contrariar la ley con sus discursos de victimismo”. En contexto: Caso Iván Cepeda: ¿Está inhabilitado para participar en la consulta de marzo?

¿Oportunismo de Roy Barreras?

El exembajador y exsenador Barreras aseguró que lo ocurrido es “un atentado a la democracia”. Sin embargo, invitó a “fortalecer la consulta del Frente por la vida con nuevos protagonistas; con mujeres progresistas auténticas de izquierda, con otros dirigentes de izquierda que por ejemplo están conmigo y quieren participar”. Entonces, Barreras se mantiene en la consulta y busca impulsarla con nuevos nombres como el exministro Juan Fernando Cristo –ya inscrito- y el excanciller Luis Gilberto Murillo: “una vez derrotemos a la derecha nos ponemos de acuerdo y nos unimos, no llegaremos divididos a la primera vuelta”. Al respecto, el exgobernador de Nariño Camilo Romero, quien también se había inscrito para participar en la consulta, dijo que “Roy Barreras no representa al progresismo”.