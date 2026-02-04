Llegada de James a la MLS: todos los detalles de cómo le pagarían

La llegada de James Rodríguez al Minnesota United es casi un hecho. El futbolista colombiano, de 34 años, estaría a pocas horas de ser oficializado como refuerzo de ese equipo para la MLS 2026. El capitán de la Selección Colombia ya habría viajado a territorio norteamericano para unirse al club donde buscará encontrar ritmo de cara al Mundial que se disputará entre junio y julio de este año.
“El 10” se demoró casi tres meses para encontrar equipo. En noviembre de 2025 terminó contrato con León de México. La última vez que sumó minutos fue el 18 de noviembre pasado, en la victoria 3-0 de la Selección Colombia ante Australia. Ese día marcó, de penalti, en el estadio de los Mets de Nueva York.