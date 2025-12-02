Cartama convirtió al Suroeste en potencia del aguacate Hass

En la vía que conecta Betulia con Concordia, las montañas se abren en filas interminables de árboles de aguacate Hass que trepan la ladera como si caminaran del filo al piedemonte. ¿Quién los sembró? Cartama.



La primera semilla la trajo Luis Carlos Uribe, expresidente de Grupo Familia, quien volvió de un viaje a Chile convencido del potencial del Hass y del vacío que existía entre la demanda global y la oferta disponible. Vio en Colombia una oportunidad histórica gracias a su ubicación estratégica.



Después de compartir la idea con su hijo Ricardo, aquella visión germinó en él. Motivado por el deseo de dignificar el agro colombiano, fundó Cartama para materializar el sueño de su padre.



Los primeros 10 o 15 años fueron un laboratorio abierto. En un predio de 10 hectáreas, la empresa se dedicó a descifrar cómo adaptar el Hass al trópico. Los referentes de Chile o Perú no servían, así que recurrieron a los aguacates nativos para usarlos como patrones resistentes. Hubo fallas y aprendizajes hasta que llegó la primera exportación.



Muchos los tildaban de “locos” por sembrar Hass en estas tierras. Les decían que terminarían vendiéndolo en un semáforo. Luis Carlos respondía con humor: “Sí, en un semáforo, pero de Londres”. En 2015, el primer contenedor salió rumbo a Inglaterra.



Poco después llegó el primer envío a Estados Unidos, el segundo mayor comprador del mundo. Ese cargamento tuvo tanta demanda que el mismo equipo directivo, incluido Ricardo, tuvo que arremangarse para empacar aguacates. Hoy, Estados Unidos es uno de sus principales mercados. Además, llegan a Europa, China, Japón y Corea del Sur.



El crecimiento ha sido estratégico. En 2022 fundaron Avolab, un laboratorio científico que impulsa la investigación agrícola para mejorar la productividad. En la actualidad, la empresa suma 6.000 hectáreas y 714.000 árboles plantados en 19 municipios de Antioquia, Caldas y Risaralda, y genera más de 2.000 empleos directos.



Su mayor impacto está en los territorios. El aguacate Hass exige mano de obra permanente, lo que ha revitalizado la economía regional. Así la compañía fomenta el orgullo por el trabajo rural y evita que los jóvenes migren.



Esta visión también se refleja en Corpohass, entidad fundada por la empresa para representar al gremio en Colombia. La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha acompañado este camino con capacitaciones y apoyo institucional. El futuro no es menos ambicioso. Para el último trimestre de 2025 se proyecta una nueva planta de producción que permitirá aumentar exportaciones y llegar a 120.000 toneladas anuales para 2029. Con ello, Cartama aspira a consolidarse como un actor global sin renunciar a su compromiso con el agro colombiano.