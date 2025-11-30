La Perla, el café que posiciona a Betulia como lugar turístico

El campo y la caficultura están en la sangre de Santiago Muñoz. En Betulia, dice él, se respira café. Su familia ha sido caficultora por generaciones, pero nunca de manera convencional. Su padre, Nicolás, quiso formarlo más allá del cultivo: le entregó Rebelión en la granja, de George Orwell, cuando Santiago tenía solo once años, como una invitación a pensar con espíritu crítico. Además de la lectura, le heredó el conocimiento técnico que durante décadas forjó en la finca familiar, La Perla, donde implementó buenas prácticas agrícolas y laborales.



En 2010, La Perla se convirtió en la única finca del municipio certificada por Rainforest Alliance. Pero Nicolás soñaba con ir un paso más allá: tostar el café que él mismo cultivaba. Ese mismo año nació Café La Perla.



La marca ya tenía alma, pero aún no tenía cuerpo. “Sin imagen, poco reconocida, pero entregando calidad”, recuerda Santiago. Tras la muerte de su padre, en 2018, decidió asumir la empresa como misión personal. Llamó a su primo, Simón Londoño, y le dijo, “empecemos a vender café”.



En 2019, frente a los precios bajos del café tradicional, Santiago tomó la decisión de apostar por los cafés especiales. Se sumergió en el aprendizaje de procesos de fermentación, métodos de secado y variedades exóticas. Así comenzó a transformarse. La finca, de 11,5 hectáreas y 100.000 árboles, ahora alberga 2.500 plantas de Geisha, traídas de Panamá, y material genético originario de Etiopía, de la región de Sidama, la cuna del café.



El propósito de Café La Perla es reconocer el trabajo del campesino al eliminar los intermediarios y ofrecer trazabilidad total, algo que se evidencia en la ficha técnica detallada de cada bolsa. Los resultados no tardaron en llegar. Con una Geisha, ganaron el concurso al Mejor Café del Suroeste en Ciudad Bolívar. También han representado al municipio en eventos como Corferias, en los que promocionan a Betulia como “tierra de café, cultura y tradición”.



Pero, para Santiago, el café es solo una puerta de entrada. Montañero orgulloso, conoce cada calle y tradición del pueblo. En su finca orgánica adelanta, junto a Comfama, un proyecto de cámaras trampa para el avistamiento de fauna. Por eso impulsa el turismo ecológico de la mano de Cotelco y FONTUR, con el objetivo de crear paquetes que atraigan a viajeros nacionales e internacionales interesados en vivir experiencias auténticas del Suroeste como avistamiento de aves, rutas cafeteras y cabalgatas hasta el río Cauca.



La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha respaldado esta visión. Le ha ofrecido asesorías para formalizar nuevos proyectos. Santiago administra costos y finanzas con la rigurosidad que exige la certificación Rainforest Alliance.



Su sueño es completar el ciclo completo de producción, del árbol a la bolsa, y que el turismo contribuya a estabilizar la economía local, todavía dependiente de dos cosechas al año. Es el sueño que su padre imaginó, pero multiplicado. No solo que la gente pruebe su café, sino que conozca la tierra donde nace.