Convirtió tour por cultivos de cacao en su empresa familiar

Sandra nunca se ha rendido. Desplazada por la violencia de Argelia, Oriente antioqueño, construyó un nuevo hogar en Barbosa. Desde el principio buscó emprender junto a sus padres y hermanos: movía pollos, gallinas, cacao y café, en búsqueda de oportunidades que le permitieran consolidarse.

La más grande de ellas llegó años después con la pregunta de un turista: “¿Allá hacen tours de cacao?”. La respuesta fue un sí que la llevó a recordar su formación en Hotelería y Turismo, preparar su finca y dedicarse de lleno a su nuevo proyecto, Cacao Primaveral.

Desde 2022, sus cultivos están organizados para que el que llegue pueda conocerlos con una caminata al cacaotal, observar las mazorcas del cacao en el árbol, recorrer la cosecha, pasar por la tostión y la molienda, y terminar con la barra de chocolate que el propio visitante moldea y se lleva a casa.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha sido parte del proceso. Sandra ha estado en el Programa de Fortalecimiento para Emprendedores, Formación para Crecer, el Mercado de las Oportunidades y numerosas capacitaciones más que le han servido como herramientas para solidificar su sueño. Este año, con el acompañamiento de la Cámara, empezó el proceso de formalización de su negocio. Su finca recibe cada vez más visitantes y poco a poco ve crecer la demanda de sus productos, incluso en su municipio, donde ya le piden el chocolate listo para consumir.

“La idea de la barra nació como un souvenir, pero con el tiempo me di cuenta de que tenía un espacio propio”, cuenta. Por eso, hoy le apuesta a las barras y bombones como producto, y la respuesta no ha tardado: en la cabecera municipal ya le piden los bocaditos de cacao tostado. Ahora su empresa no solo recibe turistas, también produce y comercializa sus productos.

El café también tiene su espacio. Se cosecha, fermenta, tuesta y muele a la vista de quien visita, en lotes pequeños y con molienda hecha a mano. Los procesos los muestra al municipio y a los turistas en una ruta propia que evidencia que ni el chocolate ni el café se elaboran solos, sino que hay un trabajo en el participan diferentes personas, o una familia entera, como es su caso.

Quienes viven la experiencia, destacan sobre todo la calidez de los anfitriones. Para Sandra, no hay palabras que definan el cacao colombiano, lo mejor para hacerlo es mostrarlo, por eso abre la puerta de Cacao Primaveral a turistas y locales, y lo exhibe como un proceso manual digno de admiración. Actualmente es ella quien dirige la operación de la finca, ubicada a una hora de Medellín o a veinte minutos del casco urbano de Barbosa, y desde la cual ha construido un negocio que resalta un producto estrella del campo colombiano y lo mezcla con la experiencia de crearlo.