Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

La agencia de Sandra impulsa a mujeres y jóvenes en Barbosa

Sandra Bedoya convirtió su vocación de servicio en una fundación que conecta agro, educación, mujeres y territorio.

  • Sandra Bedoya es una de las promotoras de una Red Nacional de Agroecología y ha participado en la Mesa Nacional de Agroecología del Sena. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
    Sandra Bedoya es una de las promotoras de una Red Nacional de Agroecología y ha participado en la Mesa Nacional de Agroecología del Sena. FOTO JULIO CÉSAR HERRERA
Publicado hace 48 minutos

“Uno tiene dos caminos: o te dejas caer o te levantas. Uno de dos, no hay más”. Sandra María Bedoya Martínez habla de la vida con la misma convicción con la que ha construido su trabajo porque para ella siempre hay una forma de volver a empezar y de poner lo aprendido al servicio de otros.


Estudió Administración Pública y Administración Comercial mientras desempeñaba sus tareas de madre cabeza de hogar de tres hijos. Su interés por lo público nació al ver cómo un funcionario trataba mal a un campesino. Desde entonces entendió que quería trabajar para las comunidades, aunque también descubrió que los trámites y presupuestos del Estado podían limitar las respuestas que buscaba dar.

Así nació la Fundación Agencia para la Planificación y Gestión Integral de Futuro “Agencia Futuro”. La organización desarrolla proyectos de triple impacto: económico, social y ambiental, con una mirada que busca conectar las necesidades del territorio. Agroecología, juventud rural, turismo, educación, discapacidad, soberanía alimentaria y recuperación de saberes hacen parte de ese trabajo.

En Barbosa, uno de los procesos que más la entusiasma es la Alianza de Barbosa por el Agro y el Arte, un colectivo conformado por 22 mujeres y tres hombres. Allí confluyen personas dedicadas a la agricultura, los alimentos y las artesanías, con un propósito que Sandra considera fundamental: fortalecer la autonomía económica de las mujeres y construir una organización que, en el futuro, pueda convertirse en cooperativa y caminar por sí misma.

La apuesta por el campo también llega a los niños. Las casas comunitarias de semillas buscan recuperar conocimientos

y acercar a las nuevas generaciones a la agroecología. Sandra recuerda el caso de una niña que, después de conocer el proyecto, decidió formarse en manejo de semillas y sueña con ser agroecóloga. “Un niño contempla la semilla y se enamora”, dice.

Para Sandra, transformar también significa aprender. Por eso, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia terminó convirtiéndose en una aliada. Al comienzo la veía como un gasto más para una fundación con recursos limitados, pero comenzó a participar en sus programas y encontró herramientas para mejorar su trabajo. Ha pasado por Fortalecer, Iniciación Digital, Formación para Crecer y Círculo de Mujeres, además de recibir asesorías en contabilidad, planes de negocio, registro de marca, redes sociales y comercialización.

“Yo recibo mucho más de lo que yo aporto”, dice sobre la Cámara. Para ella, emprender también significa aprender, sumar voluntades y abrir caminos para otros. “La vida tiene sentido en la medida del servicio”.

Si quiere más información:

Economía
Empresas
Empresario
Cámara de Comercio de Medellín
Barbosa
Maria Camila López Ramírez
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
x

Porque entre varios ojos vemos más, queremos construir una mejor web para ustedes. Los invitamos a reportar errores de contenido, ortografía, puntuación y otras que consideren pertinentes. (*)

 
Título del artículo
 
¿CUÁL ES EL ERROR?*
 
¿CÓMO LO ESCRIBIRÍA USTED?
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO
Ver terminos y condiciones

Datos extra, información confidencial y pistas para avanzar en nuestras investigaciones. Usted puede hacer parte de la construcción de nuestro contenido. Los invitamos a ampliar la información de este tema.

 
Título del artículo
 
RESERVAMOS LA IDENTIDAD DE NUESTRAS FUENTES *
 
 
INGRESE SUS DATOS PERSONALES *
 
 
Correo electrónico
 
Teléfono
 
Acepto Términos y Condiciones Productos y Servicios Grupo EL COLOMBIANO
LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS
Notas de la sección
Convirtió tour por cultivos de cacao en su empresa familiar