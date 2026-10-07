Se animó a crear su marca de café y está lista para exportar

En el parque de Frontino, en una chaza de puerta azul, se escuchan risas y huele a café. Detrás del mostrador, Nohemy Velásquez prepara uno de especialidad mientras los clientes conversan.

Ella nació entre cafetales y hoy le muestra a su gente cómo tomarse el mismo café de una forma distinta. Antes de iniciar su negocio, recogía café en la finca y lo vendía a la Federación Nacional de Cafeteros. El grano era su especialidad, pero no tenía un producto propio. Eso cambió en 2018, cuando su hija, Natalia, volvió de una cata con una idea que ambas convertirían en realidad: tener su propia marca de café.

Nohemy recordó a su madre, que tostaba café en casa para el consumo diario. Ese recuerdo fue un aliciente más para hacer realidad el negocio. Hoy, junto a su hija, ya son tres generaciones dedicadas al grano, aunque ahora con un enfoque diferente.

Al inicio, hacían el proceso de manera manual y vendían en las farmacias del pueblo. Después de muchas pruebas, errores y estudios, encontraron el punto exacto en el que su producto se destacaba. En 2024, juntaron sus ahorros y empezaron a ofrecer su café en el primer local que abrieron en Frontino.

Con las capacitaciones de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Nohemy aprendió servicio al cliente, desarrolló nuevos productos y asistió a charlas con psicólogos que la ayudaron a empoderarse.

No todo ha sido fácil, también han tenido momentos duros. En 2025 cerraron temporalmente, pero en las capacitaciones encontraron decenas de empresarios que habían pasado por la misma situación y lograron salir adelante. Con esa red de apoyo, se animaron a empezar de nuevo y no han parado desde entonces.

En la actualidad, una de sus apuestas es el mundo digital. En familia trabajan en ideas para publicaciones que muestren el lado humano detrás de su grano. En su Facebook, Tres Generaciones AmarettoCaffe, han alcanzado a más de dos mil personas. También tienen una tienda en línea que permite que el café llegue a otros lugares del país.

Además, después de asistir a un bootcamp de industrialización del café con la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, sus planes se hicieron más grandes: están preparándose para exportar. El siguiente paso es sembrar más cafetales.

Este camino ha transformado a Nohemy. Se siente mucho más segura sobre quién es y lo que ha construido. Confía en su conocimiento y berraquera de mujer campesina: “Estoy cumpliendo mi sueño y forjando un futuro para mis hijas y mis nietas”.