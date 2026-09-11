¿Y los otros 24? MinEducación aún no toma decisiones sobre funcionarios que habrían recibido títulos falsos de la San José

La condena de 3 años de prisión (excarcelables) a Juliana Guerrero por el delito de fraude procesal se dio tras comprobarse que había falsificado títulos para aspirar al cargo de viceministra de las Juventudes durante el gobierno de Gustavo Petro. En medio de eso, resultó involucrada la Fundación Universitaria San José, donde se expidió el título.
El Ministerio de Educación se pronunció este 10 de septiembre y aseguró que a la fecha hay una investigación administrativa sancionatoria en curso contra esa institución “sobre la cual se emitió un nuevo auto de pruebas el 20 de agosto”. La cartera agregó que continuará con las actuaciones.