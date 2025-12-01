5 claves para entender lo que viene tras encuesta presidencial de Invamer

A seis meses de la primera vuelta presidencial de mayo de 2026, ya hay una “foto” que va aclarando el panorama electoral. Aunque no hay nada escrito y la historia dice que las cosas pueden cambiar, la encuesta de la firma Invamer, contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, y publicada este domingo, marca el camino de los más opcionados para ocupar la Casa de Nariño; incluso produjo algunos movimientos en campañas, ya sea para ratificar lo que se está haciendo o corregir el rumbo.
Desde que terminó la veda por la nueva ley de encuestas hace unos días había expectativa por esta medición. Ya no solo por la intención de voto para las elecciones presidenciales y los posibles escenarios de segunda vuelta, sino también por el examen al presidente Gustavo Petro.
La encuesta muestra que la aprobación al mandatario no cambia mucho (37,7 %) para noviembre de este año, pero introduce dos elementos que preocupan a la opinión pública. Primero, el deterioro del orden público y el fracaso de la paz total (ver punto 4), que se traduce en la pregunta: “¿Cree usted que el Estado y las fuerzas armadas han perdido el control de los territorios donde operan diferentes grupos armados?”. El 73,3 % dice que sí.
El segundo tema inquietante es la relación con Estados Unidos; para el 81,8 % de los encuestados es importante que su candidato tenga buenas relaciones con ese país. Todo lo contrario a lo que sucede con la política exterior petrista.
Ante este panorama se creería que los candidatos que representen una continuidad del Gobierno les iría mal en las mediciones. Parece que no tanto. Porque la izquierda se está consolidando en su espectro ideológico con Iván Cepeda y según diversos analistas podría estar cerca a su techo electoral. O tal vez no.