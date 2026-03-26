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Trump asegura que Irán está “suplicándonos alcanzar un acuerdo” para poner fin a la guerra, pero negociadores lo desmienten

Las declaraciones se producen en un momento de crisis, luego de que el régimen iraní rechazara el plan de paz propuesto por Estados Unidos para poner fin a casi un mes de guerra.

  • Donald Trump se pronunció sobre el rechazo de Irán a ponerle fin a la guerra en Medio Oriente. FOTO: Getty
    Donald Trump se pronunció sobre el rechazo de Irán a ponerle fin a la guerra en Medio Oriente. FOTO: Getty
Agencia AFP
hace 58 minutos
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El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Irán debe “ponerse en serio rápidamente” en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio.

Los negociadores iraníes están “suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡Equivocado!!!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.

“Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡No habrá vuelta atrás y no será nada bonito!”, agregó el mandatario estadounidense.

Trump afirmó asimismo que Estados Unidos “no necesita nada de la OTAN”. “Los países de la OTAN no han hecho absolutamente nada para ayudar con la nación lunática, ahora militarmente diezmada, de Irán”, escribió.

“Estados Unidos no necesita nada de la OTAN, pero ‘nunca olviden’ este momento muy importante de la historia”, añadió. Trump ha venido presionando a sus aliados para que participen en la seguridad del estrecho de Ormuz, cuyo práctico bloqueo por parte de Irán desde que arrancó la guerra el 28 de febrero ha causado graves perturbaciones en el mercado energético mundial.

Los socios europeos se mostraron contrarios a comprometerse en una hipotética misión en el marco de la OTAN, aunque Reino Unido y Francia explorarán con una treintena de países una posible misión de seguridad en la zona.

Pakistán dice que “se están realizando conversaciones indirectas entre EE. UU. e Irán”

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, afirmó que hay negociaciones indirectas en marcha entre Washington y Teherán y que Islamabad ejerce como intermediario.

Dar, quien también es vice primer ministro, escribió en X: “En realidad, se están realizando conversaciones indirectas entre Estados Unidos e Irán mediante mensajes transmitidos por Pakistán”. “En este contexto, Estados Unidos ha compartido 15 puntos que están siendo discutidos por Irán. Los países hermanos Turquía y Egipto, entre otros, también están dando su apoyo a la iniciativa”, agregó Dar.

Las declaraciones de Dar son la primera confirmación oficial de Islamabad de que Pakistán está desempeñando un papel de mediador en este conflicto que estalló hace casi un mes. Los países del Golfo, atacados regularmente por Irán como parte de sus represalias, expresaron su deseo de participar en las negociaciones.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), Jassem Al Budaiwi, pidió este jueves que los Estados miembros sean incluidos en cualquier acuerdo, subrayando que su seguridad y estabilidad están directamente en juego. Aunque el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqhchi, negó cualquier “negociación” con Washington, sí reconoció que se están intercambiando mensajes a través de “países amigos”.

Irán “no tiene la intención de negociar” sino de “seguir resistiendo”, aseguró el miércoles por la noche Araqchi sobre las conversaciones mencionadas por el presidente estadounidense Donald Trump en los últimos días. La República Islámica quiere “poner fin a la guerra con sus propias condiciones”, “de tal manera que no vuelva a repetirse nunca más”, añadió el canciller iraní.

El proyecto de Washington, del que no se filtró ningún detalle por parte de fuentes fiables, contiene las primeras propuestas oficiales de Estados Unidos desde que empezó la guerra, desencadenada por los ataques israeolestadounidenses en Irán el 28 de febrero.

Siga leyendo: Juicio a Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York: claves de la audiencia de este jueves

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