Trump asegura que Irán está “suplicándonos alcanzar un acuerdo” para poner fin a la guerra, pero negociadores lo desmienten

El presidente Donald Trump afirmó el jueves que Irán debe “ponerse en serio rápidamente” en las conversaciones con Estados Unidos para terminar con la guerra en Oriente Medio.
Los negociadores iraníes están “suplicándonos alcanzar un acuerdo, lo cual deberían hacer ya que están militarmente aniquilados, sin ninguna posibilidad de recuperarse, y aun así declaran públicamente que solo están ‘analizando nuestra propuesta’. ¡¡¡Equivocado!!!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social.
“Será mejor ponerse en serio rápidamente antes de que sea demasiado tarde, porque cuando ocurra eso, ¡No habrá vuelta atrás y no será nada bonito!”, agregó el mandatario estadounidense.