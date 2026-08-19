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640 toneladas de ayuda internacional han llegado a Colombia tras el terremoto

Alimentos, medicamentos, agua, equipos de rescate y otros suministros han ingresado al país desde 11 naciones para atender a las comunidades afectadas.

  • En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, verificó los protocolos implementados para facilitar la recepción y el ingreso de las ayudas humanitarias que llegan al país con destino a las zonas afectadas por el terremoto. FOTO: Dian.
    En el aeropuerto El Dorado de Bogotá, el director de la Dian, Andrés Felipe Velásquez, verificó los protocolos implementados para facilitar la recepción y el ingreso de las ayudas humanitarias que llegan al país con destino a las zonas afectadas por el terremoto. FOTO: Dian.
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
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Un total de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional ha ingresado a Colombia entre el 12 y el 18 de agosto para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Las donaciones, enviadas por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias, han llegado por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira.

Entre los elementos recibidos se encuentran alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada.

La ayuda procede de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).

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Dian agilizó ingreso de donaciones tras terremoto

Para facilitar la llegada de estos suministros, la Dian activó un plan especial de atención en los principales puntos de ingreso aéreo del país, con el propósito de agilizar los procedimientos aduaneros y permitir que las ayudas sean trasladadas hacia las zonas afectadas.

Según la entidad, más de 2.000 funcionarios fueron dispuestos para garantizar una atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso.

“Para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país con más de 2.000 funcionarios, agilizando los trámites aduaneros y los procedimientos necesarios para la recepción y movilización de los suministros destinados a atender la emergencia”, afirmó Andrés Felipe Velásquez, director general de la Dian.

La entidad mantiene habilitados los mecanismos aduaneros para facilitar el ingreso de donaciones provenientes del exterior.

A través de esta modalidad pueden enviarse bienes destinados a las personas afectadas, entre ellos ropa, calzado, cobijas, colchonetas, carpas, sábanas, toallas, utensilios de cocina, mobiliario básico para albergues temporales, juguetes, material escolar y herramientas manuales.

Estas ayudas no tienen límites de cantidad ni de valor aduanero y están exentas del pago de tributos, según la información entregada por la Dian.

Los donantes pueden ser personas naturales o jurídicas, mientras que los destinatarios en Colombia deben ser entidades públicas, instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de lucro u organismos internacionales habilitados, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), entre otros.

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Dian ofrece mercancías aprehendidas

Además de facilitar el ingreso de ayuda internacional, la Dian avanza en la entrega de mercancías aprehendidas que pueden ser destinadas a las comunidades afectadas por el terremoto.

La entidad ofreció a las gobernaciones de Risaralda, Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Caldas mercancías susceptibles de donación por un valor cercano a $4.800 millones.

La entrega todavía está pendiente de que los departamentos manifiesten su interés y confirmen que los bienes ofrecidos son pertinentes para las necesidades de las zonas afectadas.

De manera adicional, la Dian priorizó 19 solicitudes formales presentadas por alcaldías de municipios de Chocó, Quindío y Valle del Cauca.

En Chocó, las solicitudes corresponden a Bagadó, Belén de Bajirá, Bojayá, Condoto, El Cantón de San Pablo, Istmina, Medio San Juan y Unión Panamericana. En Quindío fueron presentadas por Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, Montenegro, Pijao y Quimbaya, mientras que en Valle del Cauca corresponden a El Dovio y Yumbo.

Entre los bienes solicitados se encuentran materiales de construcción, carpas, elementos para alojamiento temporal, maquinaria para remover escombros y recuperar vías, además de otros productos de primera necesidad.

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