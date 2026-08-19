640 toneladas de ayuda internacional han llegado a Colombia tras el terremoto

Un total de 640 toneladas de ayuda humanitaria internacional ha ingresado a Colombia entre el 12 y el 18 de agosto para atender la emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto. Las donaciones, enviadas por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias, han llegado por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira. Entre los elementos recibidos se encuentran alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos, carpas, cobijas, equipos de rescate, generadores de energía, herramientas, materiales para refugios temporales y maquinaria especializada. La ayuda procede de países como Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España, de acuerdo con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). Puede leer: Donaciones de empresas ya superaron el billón de pesos para atender emergencia por el terremoto

Dian agilizó ingreso de donaciones tras terremoto

Para facilitar la llegada de estos suministros, la Dian activó un plan especial de atención en los principales puntos de ingreso aéreo del país, con el propósito de agilizar los procedimientos aduaneros y permitir que las ayudas sean trasladadas hacia las zonas afectadas. Según la entidad, más de 2.000 funcionarios fueron dispuestos para garantizar una atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso. “Para garantizar que las ayudas lleguen oportunamente a la población damnificada, dispusimos atención prioritaria e ininterrumpida en los puntos de ingreso aéreo al país con más de 2.000 funcionarios, agilizando los trámites aduaneros y los procedimientos necesarios para la recepción y movilización de los suministros destinados a atender la emergencia”, afirmó Andrés Felipe Velásquez, director general de la Dian.

La entidad mantiene habilitados los mecanismos aduaneros para facilitar el ingreso de donaciones provenientes del exterior. A través de esta modalidad pueden enviarse bienes destinados a las personas afectadas, entre ellos ropa, calzado, cobijas, colchonetas, carpas, sábanas, toallas, utensilios de cocina, mobiliario básico para albergues temporales, juguetes, material escolar y herramientas manuales. Estas ayudas no tienen límites de cantidad ni de valor aduanero y están exentas del pago de tributos, según la información entregada por la Dian. Los donantes pueden ser personas naturales o jurídicas, mientras que los destinatarios en Colombia deben ser entidades públicas, instituciones privadas de beneficencia sin ánimo de lucro u organismos internacionales habilitados, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (FNGRD) y la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia (APC Colombia), entre otros.

Dian ofrece mercancías aprehendidas