Bavaria anunció inversión de $12.000 millones para impulsar la reactivación de 3.500 negocios afectados por el terremoto

La compañía cervecera Bavaria confirmó este martes 18 de agosto la destinación de $12.000 millones de pesos para conformar un fondo de ayuda, ejecutado en articulación con el ‘Plan de Reconstrucción para Comerciantes y Microempresarios’ liderado por el Gobierno Nacional. Le puede interesar: Luis Carlos Sarmiento Angulo y su esposa donan $200.000 millones para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto De esta manera, cerca de tres mil quinientos pequeños negocios locales que quedaron sin operar tras el fuerte terremoto de magnitud 7.4 del pasado lunes 10 de agosto tendrán un respaldo monetario para reabrir sus puertas. La iniciativa busca que tenderos, pequeños comerciantes y emprendedores retomen su actividad económica y aceleren la reapertura de sus establecimientos para dinamizar la recuperación en las zonas afectadas.

Uno de los negocios comerciales derribados por el terremoto en el departamento del Chocó. FOTO: Gobernación del Chocó

A propósito de la decisión, Sergio Rincón, presidente de Bavaria, indicó que durante más de 137 años, la empresa ha sido parte del desarrollo de Colombia, por lo que querían reiterar su compromiso con las familias, comunidades y territorios afectados. “Detrás de cada tienda de barrio, comercio y negocio local hay una familia, una fuente de ingresos y un punto de encuentro para la comunidad. Estos establecimientos no solo impulsan la economía de sus territorios; también fortalecen el tejido social”, detalló en un comunicado.

Capacidad logística y ayuda humanitaria: la radiografía de la compañía

Adicionalmente a los recursos financieros, la compañía dispuso su capacidad logística, conocimiento y presencia territorial. En los primeros días de la emergencia, movilizó más de 30 camiones e hizo entrega de 250.000 unidades de agua y Pony Malta para la atención de las comunidades impactadas. Con esta acción, Bavaria busca trabajar junto a las autoridades de todo el país (especialmente las de los lugares afectados tras el terremoto), el sector privado y las comunidades en la reconstrucción de todas las regiones afectadas.

Bavaria y el Gobierno unen fuerzas para recuperar 3.500 microempresas en todo el país tras el terremoto. FOTO: Cortesía Bavaria

Bavaria cuenta con más de 137 años de trayectoria en el país. Su operación abarca ocho cervecerías (ubicadas en Barranquilla, Bucaramanga, Itagüí, Yumbo, Tibasosa, Tocancipá y Palmar de Varela), dos malterías en Cartagena y Tibitó, una fábrica de etiquetas en el Valle del Cauca y más de 55 centros logísticos. Actualmente, la empresa genera cerca de 4.500 empleos directos, atiende a más de 300.000 clientes y representa el 1.2 % del PIB nacional. Asimismo, promueve el consumo responsable de cerveza mediante diversas campañas e iniciativas basadas en evidencia. También le puede interesar: Gobierno y empresas de servicios públicos activan cinco mesas para enfrentar retos de energía y gas en Colombia Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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