Judicializan a presuntos asesinos de Daniel Atehortúa, hallado envuelto en cobijas en Rionegro

A la cárcel enviaron a cinco personas señaladas de retener, golpear y asesinar a Daniel Alberto Atehortúa Alzata, un hombre de 24 años en zona rural de Rionegro, en el Oriente antioqueño, el pasado mes de julio.
La desaparición de este hombre, de 24 años, fue denunciada por sus familiares a través de redes sociales, donde señalaban que había salido de su casa en una motocicleta a eso de las 8:00 a.m. del 26 de julio y no había regresado.
Entérese: Tercer macabro hallazgo en el Oriente antioqueño: encontraron cuerpo embolsado en una calle de Rionegro
“No aparece desde el día de ayer, 26 de julio de 2025, en horas de la mañana. Se encontró la moto y el casco en La Galería, pero él aún no aparece”, decía la comunicación realizada por sus allegados y regada en redes sociales.